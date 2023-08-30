快訊／曾涉性騷判賠13萬　鄧佳華想加入民進黨「不可能」

▲鄧佳華近日表示想要申請加入民進黨。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

網紅鄧佳華近日積極關注民進黨，高調向高雄市議員黃捷告白，又說要保護立委賴品妤，日前曬出自己前往民進黨黨部領表的照片。不過，據了解，鄧佳華目前僅向桃園市黨部領表，尚未正式交件，此外，由於鄧佳華曾在2021年性騷網紅星諠，遭判民事賠償新台幣13萬餘元、刑事拘役40天，黨內人士說，不可能核准入黨。

針對鄧佳華近期炒作入黨一事，民進黨內人士表示，經查桃園市黨部截至今日，當事人僅領取申請表，尚未交件，民進黨依據「黨員入黨辦法」之規定，紙本申請入黨時，應有一名介紹人簽名始能受理，此外，所有新入黨的黨員，除既有的審查機制以外，黨部也會透過查核系統和司法院公開資訊審查入黨資格。

該人士說明，經查核鄧姓網紅2021年涉性騷案，遭判民事賠償3萬760元、刑事拘役40天；北院也加判10萬元，共需賠13萬760元。他說，民進黨態度很清楚，沒有任何模糊的空間，就是對性騷擾零容忍，所以鄧姓網紅不可能核准入黨。

黨內人士表示，民進黨對黑金槍毒及性騷零容忍，採最高道德標準看待，建議當事人可找他黨如民眾黨或國民黨申請，條件比較沒有那麼嚴格。

鄧佳華曾在與星諠合拍影片期間，以下體頂身體、環抱胸部性騷擾，遭女方憤而提告求償，台北地檢署依法將他起訴，台北地院一審判處鄧佳華拘役20天，之後高檢署提再議，北檢二度偵查後，改判鄧拘役40天，得易科罰金4萬元確定；民事部分，星諠求償精神撫慰金79萬餘元，2020年北地院判鄧須賠償3萬餘元，星諠又提上訴，2021年3月高院判決出爐，判鄧佳華須賠償13萬餘元，全案確定，同年10月鄧才在臉書道歉，稱「以後會好好做人」。