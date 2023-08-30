大眼蘇拉「暴風圈即將觸陸」　警戒範圍增加！今防劇烈豪雨彈

▲蘇拉颱風眼清晰可見。（圖／RAMMB）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風蘇拉位於鵝鑾鼻南方200公里，暴風圈將於中午前後接觸屏東南端陸地，中央氣象局新增「台灣海峽北部」至海警範圍內，陸警範圍則維持屏東、恆春半島。今日降雨將集中在東半部，尤其南部山區、花東有局部豪雨，北部、南部有局部降雨，明日連中南部降雨都增加。

氣象局課長林秉煜表示，蘇拉位於鵝鑾鼻南方200公里，往西北西轉西北前進，氣象局新增海警範圍，共涵蓋臺灣海峽、臺灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面，陸警範圍則仍是屏東、恆春半島。

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▲▼颱風蘇拉逼近，海警範圍增加。（圖／氣象局）

目前蘇拉颱風眼清晰可見，今日降雨集中東半部，恆春半島、屏東、台東影響最大，今日花東、南部山區有局部豪雨，而受到颱風風場影響，北花蓮、宜蘭、新北山區降雨也較多，可能有短延時強降雨。西半部天氣穩定，偏北或偏南的地區降雨機率略高，中部降雨稀少，桃園到高雄有36度高溫。

明日颱風西移，花東降雨量值減少，主要雨區為台東南端及恆春半島，中南部則天氣不穩，降雨較今日增加。明晚各地雨勢緩和，剩下台東、屏東、恆春半島降雨較多，而北台灣因北風及水氣影響仍有雨。

今日恆春半島、蘭嶼、桃園沿海都觀測到九級陣風，另蘭嶼、綠島、東北部、東南部、恆春半島等要留意長浪，東南部、恆春半島、南部有六米以上浪高。

▲風力、浪高預報。（圖／氣象局）