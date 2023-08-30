參觀上海港口、環保基地　蔣萬安：印象深刻

記者趙禕/上海報導

台北市長蔣萬安一行人今天抵達上海之後，上海市政府分別安排他們參觀了上海洋山深水港和上海老港生態環保基地。對於這兩個地方高度智慧化的操作以及作業效率，蔣萬安認為可以透過兩個城市的交流在這些方面互相學習。

▲台北市市長蔣萬安一行人抵達上海之後，立即前往上海洋山深水港參觀。（圖／上海市台辦提供）

▼台北市市長蔣萬安一行人抵達上海之後，立即前往上海洋山深水港參觀。（圖／台北市政府提供）



上海洋山深水港猶如上海的一張亮麗的名片，世界各國的政要和企業家到了上海，幾乎都會到上海洋山深水港參觀，領略這個先進的現代化港口。國民黨榮譽主席連戰、前海基會董事長江丙坤、前高雄市市長陳菊、前台北市市長柯文哲以及前總統馬英九等人到上海訪問的時候，上海市都曾安排他們到港山港參觀。

▲上海洋山深水港位在杭州灣口外的崎嶇列島，受地理位置影響，從上海前往洋山深水港必須經過長達32公里的跨海大橋。（圖／記者趙禕攝）

洋山港區是上海國際航運中心的深水港區，在這裡靠泊的航線船隻以歐洲線和美國線等遠洋航線方主，2022年貨櫃吞吐量達到2391.2萬個標準箱，佔整個上海港貨櫃吞吐量的一半；蔣萬安市長一行人今天參觀的是2017年投運的上海洋山港四期自動化貨櫃碼頭，這裡是目前全球單體規模最大、智能化程度最高的貨櫃碼頭，在全球港口行業首次實現了全業務的自動化和核心業務的智能化。

▲▼上海洋山深水港現在已經建成一個現代化、智慧化的港口。（圖／記者趙禕攝）

在聽過洋山港運營方的介紹之後，蔣萬安及隨團人員對洋山港四期的全面智慧化印象深刻。蔣萬安表示，洋山港四期裡的作業車輛和吊掛全部都是無人駕駛，而台北市目前也在推動公車全面電動化，並希望在兩年內全面加裝先進駕駛的輔助系統，兩座城市針對創新、開放以及突破，在朝這個方向推動其實都是一致性的。

離開洋山深水港，蔣萬安一行人又前往上海老港生態環保基地，這裡是上海市「一主多點」生活垃圾處置體系佈局的「主基地」，承擔上海全市超過50%的生活垃圾末端處理和資源化重任。迄今已經累計處理各類城市固體廢物超過1億噸。隨著基地各期工程陸續建成投產，基地資源化率從10% 增加到68%；預計到2025年之前，老港基地的整體固廢無害化處理能力將達到20070噸/日，綜合利用處置設施種類達到13類，資源化利用率超過75%，形成7條資源循環產業鏈，邁入「多元化、生態化、智慧化」的發展階段。

▲台北市長蔣萬安一行參觀上海老港生態環保基地。（圖／記者趙禕攝）

▼台北市長蔣萬安一行參觀上海老港生態環保基地。（圖／上海市台辦提供）

看過了上海老港生態環保基地的情況，蔣萬安深有感觸，他表示：「上海老港生態基地化腐朽為神奇，把一座垃圾掩埋場改造成生態基地，充分說明了公共事務的解決，『只要有心，沒什麼不可能的事！』台北也經歷過垃圾掩埋的歷史，但是我們用垃圾分類減少垃圾量，也減輕了後續處理的環保議題。身為致力解決問題的市長，這是我今天很有感觸的第一個印象。」

▲台北市市長蔣萬安。（圖／記者趙禕攝）