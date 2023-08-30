Sony發表Alpha新機身A7C II　A7CR榮登最輕巧的全片幅機皇

▲ Sony Alpha 無反相機再有生力軍。（圖／翻攝自YouTube／Sony | Camera Channel）

記者樓菀玲／綜合報導

Sony 在稍早之前公布 Alpha 無反相機家族新機身，這次公開的機種是先前已經謠傳許久的 A7C II 和 A7CR，兩款都是主打輕便小巧好攜帶的全片幅機型，前者主打入門售價為 2,200 美元（約新台幣 70,000 元），後者主打高畫質售價則為 3,000 美元（約新台幣 95,550 元）。

A7C II 與 A74 採用同樣的 3,300 萬畫素的 CMOS，並搭載雙 BIONZ X 處理器，從外觀上來看跟 2020 年發表的初代 A7C 相去不遠，重量約 514g，機身五軸防震最高 7 級，無論是機械還是電子快門皆可 10fps 連拍，錄影規格為 4K 60fps（Super 35 裁切），僅有單一 USH-II 卡槽，公開售價為 2,200 美金。

▲ Sony Alpha 無反相機再有生力軍。（圖／翻攝自YouTube／Sony | Camera Channel）

A7C II 與 A7R5 採用同樣的 6,100 萬畫素的 CMOS，算是 A7C 系列定位旗艦的機種，外觀設計一樣較為緊湊，少了軍艦部把觀景窗移到一旁，也沒有實體對焦搖桿，重量約 515g，機身五軸防震最高 7 級，無論是機械還是電子快門皆可 8fps 連拍，錄影規格為 4K 60fps，同 A7C II 一樣僅有單一 USH-II 卡槽，公開售價為 3,000 美金。

▲ Sony Alpha 無反相機再有生力軍。（圖／翻攝自YouTube／Sony | Camera Channel）

目前看起來 Sony 打算將 A7C 相關機種定位成新系列產品，以更加輕薄小巧的外型專為追求便攜的使用者打造，而且這次同時推出兩種定位的產品，從入門的 A7C II 到旗艦的 A7CR，無論是哪一種機型都能找到對應的族群，再加上即便是入門款的 A7C II 規格方面並不會比現有的 A74 遜色，用來職業工作或是興趣愛好都能勝任。