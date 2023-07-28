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人像神鏡Tamron 35-150mm F2-2.8　Nikon Z接環版本今秋上市

▲▼ 人像神鏡Tamron 35-150mm F2-2.8　Nikon Z接環版本今秋上市。（圖／翻攝自 Tamron）

▲ 騰龍 35-150mm 今秋將有 Z 接環版本。（圖／翻攝自 Tamron）

記者樓菀玲／台北報導

許多攝影師人手一顆的人像神鏡 Tamron 35-150mm F/2-2.8 DiIII VXD，騰龍（Tamron）宣布將針對該鏡頭開發適用於 Nikon 無反光鏡相機 Z 接環的版本，也就是說 Tamron 35-150mm F/2-2.8 DiIII VXD 接下來將可以應用於 Nikon 無反系列機身，預計在 2023 年秋季正式推出。

Tamron 35-150mm F/2-2.8 DiIII VXD 是一款涵蓋廣角 35mm 到望遠 150mm 的變焦鏡頭，是涵蓋許多主流人像、旅遊攝影焦段，初上市之時一度全球各地賣到缺貨，是許多攝影師、玩家必買的鏡頭之一。

其中 35-150mm 焦段範圍涵蓋之廣，讓使用者可以在 35mm 拍攝壯麗的景色和大型建築，更可以在 150mm 拍攝享受動態特寫拍攝，這款大光圈鏡頭，在各種拍攝條件下都能有高水準表現，可應用於各種使用場合，唯缺點在於大光圈和長焦段所帶來的物理限制，Tamron 35-150mm 的鏡頭重量高達 1165 克，非常適合想要拍攝兼具練身體的使用者。

▲▼人像神鏡Tamron 35-150mm F2-2.8　Nikon Z接環版本今秋上市。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Tamron 35-150mm 鏡頭本身重量不輕。（圖／記者樓菀玲攝）

鏡頭本身對焦系統使用 VXD 音圈急速轉矩馬達，使鏡頭擁有高速、高精準度的自動對焦效果，此外還採用操作性更好、更符合人體工學的設計質感，而 Tamron 35-150mm 鏡頭具備 USB-C 傳輸接口，可以讓使用者透過傳輸線直接設定三顆快捷鍵功能，無須透過其他裝置來連接。

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