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傳Sony今秋將推入門全片幅相機A7C II　3300萬像素感光元件與A74同級

▲ Sony 可能在今年秋季推出新相機。（圖／翻攝自 Sony）

▲ Sony 可能在今年秋季推出新相機。（圖／翻攝自 Sony）

記者樓菀玲／綜合報導

索尼（Sony）將在不久後公布兩款全新的相機：Sony A7CII 和 Sony A7CR，據悉 A7CR 將會是縣有的 A7C 系列中首款具備高解析度的相機，知名爆料網站 Sony Alpha Rumors 認為以上兩款新產品的公布時間應該在未來兩個月之內，也就是今年秋季。

索尼日前才剛推出 APSC 新機 A6700，馬上又被知名爆料網站 Sony Alpha Rumors 認為還有兩款新機會在今年秋季推出，據了解，這次傳聞推出的機型會是入門全片幅機種 A7C 的後繼機型：A7CII、A7CR，爆料指出  A7CII 將配備與 A74 一樣的 3,300 萬像素感光元件（CMOS），而 A7CR 則配備與 A7R5 同樣等級的 6,100 萬像素感光元件（CMOS）。

據悉兩款相機都應該會加入目前索尼最新的 AI 對焦，目前這項功能只有在 A7R5 和 A6700 兩款最新機型實裝，除此之外這兩款新機都將會有一些功能上的改良，例如新的選單介面、更好的自動對焦等，種種傳聞都指出這兩款新機預計會在今年秋季正式發表。

 
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