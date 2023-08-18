陸研擬「反制」衝擊台灣經濟　 李月：「提醒」意味大於終止ECFA

▲經濟部與陸委會印發的ECFA宣傳資料。（圖／翻攝自經濟部官網）

記者任以芳／成都報導

大陸商務部宣佈對台貿易壁壘調查最新進展，研擬中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠，外界憂慮這是ECFA終止的警告。大陸南開大學台灣經濟研究教授李月指出，兩岸確實有貿易壁壘，台灣也存在對大陸歧視性貿易限制，如今只是把差異現狀指出來，確實有「提醒」意味，但要真正停掉ECFA不太可能，不符合大陸對台經濟融合的大戰略用意。

大陸商務部就台灣對大陸貿易限制措施啟動貿易壁壘調查，主要涉及農產品、五礦化工、紡織品等2455項商品，被外界解讀是《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）中止前兆。由於台灣出口市場高度依賴大陸，經濟順差主要來自兩岸貿易前提之下，如果真的遭到大陸方面反制，台灣經濟受到衝擊，台灣在兩岸貿易從順差變逆差。

大陸南開大學台灣經濟研究所教授李月接受訪問指出，「事實上，兩岸貿易壁壘是存在的，最後結果，大家也可以拭目以待。」

李月指出，「兩岸簽署ECFA經歷很不容易談判協商的過程，停掉ECFA這件事是不太可能，我個人判斷是不會輕易改變，我們已經很不容易得到這樣一個結果，從大陸經濟角度著手，必須符合經濟融合的大戰略根本。」

▲ 大陸南開大學台灣經濟研究所教授李月。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者提問，「商務部的調查可解讀是殺雞儆猴，大陸方面現在只是客觀的指出來，兩岸存在的差異性？」李月指出，「我們現在指出來，以前是只做不說，現在只是說出來，『提醒』意味更重。」

商務部如果認定台灣有貿易壁壘，可能促進兩岸未來在ECFA早收清單機制上重新調整，續接斷軌部分？李月指出，「我覺得是希望的，估計要看台灣選舉之後的結果，大陸方面在經濟上一直是在往前推，這個車輪從來沒有變過。」

李月也再次強調，最後是否真正進行貿易壁壘的反制，或採取其他什麼樣方式。「兩岸複雜形勢，目前來看只是把『現狀」」提出來，讓台灣人民知道，大陸方面是真正是想促進兩岸的更好的發展，所以我覺得破壞ECFA基本上是不會的。』

大陸國台辦指出，根據大陸商務部對台貿易壁壘調查的初步調查，民進黨單方面限制大量大陸產品輸入，涉嫌違反世貿組織關於「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則，損害大陸相關產業和企業和台灣消費者利益。

▼研擬陸方可能「初步」反制產品。（圖為台灣高度依賴大陸商品）（圖／翻攝 2023年兩岸關係論壇論文集）

▲ 研擬陸方可能「最終」反制產品。（圖為台灣高度依賴大陸商品）（圖／翻攝 2023年兩岸關係論壇論文集）

根據李月研究《貿易壁壘背景調查下兩岸融合發展的潛在影響分析》，研擬大陸方面可能反制產品的組合，分為「低、中、高」組合。台灣高度依賴大陸產品項目非常多，遍佈電子零件、精密儀器、糕餅、水果、水產品等，一但遭到反制，經濟遭受打擊。

大陸高度依賴台灣的技術優勢產品，則是集成電路、銅箔、單晶矽片、光學元件、隱形眼鏡片，如果選擇上述產品進行反制，將對大陸帶來「反噬」效應。

李月也解釋，大陸企業對台沒有受到損害，也沒有明顯的競爭關係或搶台灣市場，反倒是台灣的精密機械製造、計算機、半導體都是先於大陸。

著眼兩岸長遠未來，「反制」並非好事。李月建議，「兩岸企業都處於深度的上下游的關係，我買你的東西，然後我再賣給別人，兩岸產業鏈都是很細化，大陸市場很大，兩岸只有融合互補，一起把市場的蛋糕越做越大，兩岸企業都會受益。」