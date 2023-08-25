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大陸 大陸焦點 特派現場

恢復陸客團日限2千人赴台　許舒博：遠遠不夠，要開大門走大路！

▲▼ 「2023豫台經貿洽談會」今（25）日在大陸河南舉行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／河南報導

「2023豫台經貿洽談會」今（25）日在大陸河南舉行，兩岸台商、協會等代表共300多人參與。陸委會昨宣布鬆綁陸客團赴台，每日限制2千人，台灣全國商總理事長許舒博致詞時表示，認為這樣的開放人數「遠遠不夠！」希望台灣方面要開大門，走大路，讓更多兩岸的人民相互交流，商總也會積極推動大陸經貿產業團體訪台，重新銜接中斷三年的交流。

「2023豫台經貿洽談會暨兩岸智能裝備製造中原論壇」今天在河南新鄉舉行，出席嘉賓河南省長王凱、兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平，兩岸企業家峰會台灣方面理事長陳瑞隆（視訊致詞）、台灣全國商總理事長許舒博、全國台企聯會長李政宏、海協會會長張志軍。

▲▼ 「2023豫台經貿洽談會」今（25）日在大陸河南舉行 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 「2023豫台經貿洽談會」今（25）日在大陸河南舉行 。（圖／記者任以芳攝）

許舒博致詞時，回想受到疫情影響，原本有很多計畫無法實行，將近三年時間哪裡都不能去，今年剛好疫情解封，商總也積極地展開兩岸之間的交流的活動。

對於河南的印象，許舒博指出「有回家的感覺。」河南是大陸人口、糧食大省，也是文化的大省，中華文化的發源地，百家姓裡面有七、八十種的姓氏來自河南，包括我自己的祖先來自許昌。」

兩岸人員因疫情中斷，台灣方面延遲半年才放寬陸客團赴台。許舒博表示，「每天有2000名人員到訪，也算是啓動兩岸的交流，但是這個（陸客團）遠遠不夠，希望能夠開大門，走大路，讓更多兩岸的人民可以相互交流。」

本次放寬條件也包含大陸赴台商務簽證，許舒博指出，「交流就是一種溫度的產生，就像是一家人的感覺。未來商業總願意搭起兩岸經貿的橋梁，讓大陸方面經貿團體或者產業赴台參訪。」

對于「限制」陸客團赴台人數，許舒博接受《東森新媒體ETtoday》訪問也指出，「台灣政府應該先開放已直航的大陸省市陸客團赴台，直航機票價格便宜，否則轉機機票太貴，依照現況，不管是大陸或台灣根本不可能相互出團，政策怎麼宣佈都沒有用。」

他進一步強調，「我們要面對現實，既然要開放，兩岸交流『就開大門、走大路』，除非你不要了，乾脆把門完全關閉！又想開又不想開，沒必要做那麼多小動作，要就是開放全部的大門大路。」

▲▼ 陸委會副主任委員高長 。（圖／記者任以芳攝）

▲前陸委會副主委高長 。（圖／記者任以芳攝）

前陸委會副主委高長接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問認為，「有開放總比沒開放好。」過去三年受疫情影響，雙邊觀光交流有很長一段時間的停頓期。陸委會昨天才剛宣布放寬陸客赴台，以及台團赴陸的新規則，雙方都需要循序漸進的安排。

但陸委會宣布政策並非「即日」實施，甚至限制觀光人數，被外界解讀只是把球丟給大陸，誠意不足。高長認為，「這樣說有些負面，大陸已經對全世界十多個國家開放觀光，台灣不在名單內。所謂一個月的準備期，也是期待大陸會有一些正面的善意或正面的回應。」

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