女騎士綠燈直直衝！撞破轎車後擋人插進車內　網友看傻：鬼遮眼？

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市三重區8日晚間發生一起車禍！新北大道一段時車流量頗多，一輛轎車違停在路邊，還有共20多台機車綠燈同時起步通過路口，但最外側的一輛機車卻直直往前衝，像是沒看到轎車般直接撞上車尾，騎士整個人撞破後擋風玻璃，插進車內。警消獲報趕抵現場，女騎士全身多處擦挫傷、骨折，被送往醫院救治，但詳細事故原因仍待調查釐清。

▲▼三重女騎士撞破轎車後檔插進車內。（圖／記者陳以昇翻攝）

透過路口監視起畫面可以看到，25歲陳姓女騎士當時在路口停等紅燈，而54歲蘇姓男子則在前方違規臨停買檳榔，這時路口號誌轉為綠燈，陳女便起步前行，但她卻像是沒看到轎車，直直向前衝撞轎車車尾。撞擊當下，陳女整個人撞破後擋風玻璃，栽進車內，最後還自行爬出脫困。

警消獲報到場，陳女身體多處擦挫傷、骨折，救護人員隨即給予頸圈固定，並送往署立台北醫院診治，所幸她意識清楚，送醫後並無大礙。

▲警消獲報到場，緊急協助陳女送醫救治 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，針對蘇男違規停車部分，已依「道路交通管理處罰條例」第55條1項三款，舉發在案。至於詳細的車禍原因，仍待警方進一步調查釐清。

這起案件曝光之後，立刻引發網友熱議，紛紛留言，「一台車違停就算了，另一台騎車出來沒帶眼睛沒帶出門」、「被鬼遮眼？」「現在流行這樣上車的嗎？」、「太誇張了吧，騎士是沒在看路啊？」