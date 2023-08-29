　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女騎士綠燈直直衝！撞破轎車後擋人插進車內　網友看傻：鬼遮眼？

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市三重區8日晚間發生一起車禍！新北大道一段時車流量頗多，一輛轎車違停在路邊，還有共20多台機車綠燈同時起步通過路口，但最外側的一輛機車卻直直往前衝，像是沒看到轎車般直接撞上車尾，騎士整個人撞破後擋風玻璃，插進車內。警消獲報趕抵現場，女騎士全身多處擦挫傷、骨折，被送往醫院救治，但詳細事故原因仍待調查釐清。

▲▼ 三重女騎士撞破轎車後檔插進車內 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重女騎士撞破轎車後檔插進車內。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 三重女騎士撞破轎車後檔插進車內 。（圖／記者陳以昇翻攝）

透過路口監視起畫面可以看到，25歲陳姓女騎士當時在路口停等紅燈，而54歲蘇姓男子則在前方違規臨停買檳榔，這時路口號誌轉為綠燈，陳女便起步前行，但她卻像是沒看到轎車，直直向前衝撞轎車車尾。撞擊當下，陳女整個人撞破後擋風玻璃，栽進車內，最後還自行爬出脫困。

警消獲報到場，陳女身體多處擦挫傷、骨折，救護人員隨即給予頸圈固定，並送往署立台北醫院診治，所幸她意識清楚，送醫後並無大礙。

▲▼ 三重女騎士撞破轎車後檔插進車內 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警消獲報到場，緊急協助陳女送醫救治 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，針對蘇男違規停車部分，已依「道路交通管理處罰條例」第55條1項三款，舉發在案。至於詳細的車禍原因，仍待警方進一步調查釐清。

這起案件曝光之後，立刻引發網友熱議，紛紛留言，「一台車違停就算了，另一台騎車出來沒帶眼睛沒帶出門」、「被鬼遮眼？」「現在流行這樣上車的嗎？」、「太誇張了吧，騎士是沒在看路啊？」

▲▼ 三重女騎士撞破轎車後檔插進車內 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
快訊／台中高中生輕生　重啟調查結果出爐
「大家走著瞧 ！」　國民黨對挺郭派出招了
快訊／21歲騎士遭輾！　頭顱變形慘死
小提琴王子「睡兄弟女友4次」！　前女友起底是樂天女孩
「未戴安全帽」1男1女慘死　畫面曝光
球棒哥紅到國外！　臉書遭起底
快訊／郭台銘喊「沒收」嚇壞投資人　鴻海爆逾2萬張跌2%
蘇拉暴風圈「碰到4縣市」最可能放假

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

上節目談前夫「精子有問題」挨告洩個資　名嘴女醫一審無罪

台中高中生輕生案　重啟調查結果出爐：前學務主任霸凌不成立

彰化彈簧床工廠深夜陷火海　隔壁母豬被燒死「1屍多命」10豬受傷

奪46命！城中城大火明二審宣判　黃格格求交保...法官再押她2個月

21歲騎士「遭砂石車輾過」！頭顱變形當場慘死　現場畫面曝光

朝聖《山道猴子》注意！台七乙+羅馬公路大執法　首周開罰274件

高雄男排隊買海產粥竟遭騎士撞倒　氣不過揮拳「打掉他1顆牙」

快訊／台南麻豆3米深大排溝底驚見1男　受困一夜失溫送醫

台中工地「飛車墜B3」原因曝！　男爛醉載女友上路...酒測值1.21

機車無剎車直撞路邊大貨車　「未戴安全帽」1男1女慘死...畫面曝

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

胡歌喊「5年不拍戲」觸怒粉絲！　親回：我跟大家看到的不一樣

蘇拉颱風「往南修」！　周三、周四最靠近台灣

夜店PO文「絕無不法」　警大廳搜出毒品秒打臉

蘇拉「午後變強颱」最早20:30發海警！9／1可能有雙颱效應

上節目談前夫「精子有問題」挨告洩個資　名嘴女醫一審無罪

台中高中生輕生案　重啟調查結果出爐：前學務主任霸凌不成立

彰化彈簧床工廠深夜陷火海　隔壁母豬被燒死「1屍多命」10豬受傷

奪46命！城中城大火明二審宣判　黃格格求交保...法官再押她2個月

21歲騎士「遭砂石車輾過」！頭顱變形當場慘死　現場畫面曝光

朝聖《山道猴子》注意！台七乙+羅馬公路大執法　首周開罰274件

高雄男排隊買海產粥竟遭騎士撞倒　氣不過揮拳「打掉他1顆牙」

快訊／台南麻豆3米深大排溝底驚見1男　受困一夜失溫送醫

台中工地「飛車墜B3」原因曝！　男爛醉載女友上路...酒測值1.21

機車無剎車直撞路邊大貨車　「未戴安全帽」1男1女慘死...畫面曝

傳賴清德下令因應整合戰？　綠否認：選票上印2人還4人都樂觀其成

評郭台銘參選「四不一沒有」　黃暐瀚分析1情況才會改變選情

蘇拉颱風報到　台水六區處加強戒備並籲請民眾儲水備用

上節目談前夫「精子有問題」挨告洩個資　名嘴女醫一審無罪

復興SOGO「city'super」水產品出包！「黑鮪魚腹肉排」檢出一氧化碳

狂！阿土伯開轟締造完全打擊　太空人10年來第1人

英國航管「系統失靈」恐延誤數日！500航班取消　大批旅客滯留機場

16歲追夢籃球少年　南蘇丹馬魯阿登世界盃舞台

曾文、烏山頭蓄水率達76％　台南水情轉為正常藍燈

8人訂位用餐送蛤蜊100顆　肉多多火鍋9月底前打卡好禮6選1

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

社會熱門新聞

快訊／越籍女遭男友揮刀猛刺　送醫不治

21歲騎士「遭砂石車輾過」！頭顱變形當場慘死

扮講師助瑞傑集團吸金逾6億　藝人成潤判5年

即／高雄1男持刀亂砍　1女胸部中刀滿地血

女騎士綠燈直衝！撞破轎車後擋人插進車內　網友看傻

中研院1男輕生　留有電子遺書

台東球棒哥紅到國外身分曝！FB疑關閉

新北警妻竟是詐團幹部！私查個資遭送辦

詐團主嫌狂買93筆逢甲房產　搖身變超級房東

法拉利超跑違停被檢舉！「車牌註銷」慘遭拖吊

苗栗騎士撞大貨車　1男1女慘死

外國客遊花東遇「+9球棒隊」　同行女還原過程

最貪公務員被戴綠帽！小三生兒不是他的

機車直撞路邊大貨車男女慘死　畫面曝

更多熱門

相關新聞

飛車墜工地原因曝！男喝到1.21載女友釀禍

飛車墜工地原因曝！男喝到1.21載女友釀禍

44歲吳姓男子駕駛轎車，今日6時20分行經台中市西屯區文心路與青海路口時，失控衝撞進一處工地，吳男與副駕的張姓女友（41歲）滿臉是血，被送往林新醫院急救。警方在吳男身上聞到濃濃酒味，經過院方抽血檢驗，換算酒測值高達1.21mg/L嚴重超標，將依公共危險罪送辦。

快訊／越籍女遭男友揮刀猛刺　送醫不治

快訊／越籍女遭男友揮刀猛刺　送醫不治

台七乙「無照山道猴」被拍想砍人　他不忍怒告

台七乙「無照山道猴」被拍想砍人　他不忍怒告

凶宅279萬開賣！「晴天娃娃屋」警開門嚇傻

凶宅279萬開賣！「晴天娃娃屋」警開門嚇傻

郭台銘買BNT打過該報恩嗎　鄉民：連署

郭台銘買BNT打過該報恩嗎　鄉民：連署

關鍵字：

新北機車追撞轎車違停影音

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大

陳仙梅車禍！坐窗邊遭高速衝擊：那一秒好長好長

蘇拉再南修！　最新各國路徑一致了

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

路人1佔4位不給坐「不喜歡陌生人」！　酷炫嗆爆

唐綺陽曝2023下半年桃花排行！最慘星座「12月後再考慮戀愛」

推「棺材蛋糕」慶生！男友母氣瘋賞她巴掌

蘇拉還在增強！這天起南台灣整坨紫爆

快訊／越籍女遭男友揮刀猛刺　送醫不治

颱風假關鍵！蘇拉最快下半天陸警

苦苓「鄭重警告民進黨」注意1事

《好聲音》爆「只有1大咖導師」強硬拒賄賂！

獨家／李妍瑾答應男友求婚！

最快14:30發布陸警　首波警戒區曝

更多

最夯影音

更多
《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」
IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面