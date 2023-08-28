運將叼菸遭攔檢　背錯個資露餡...竟是性侵逃亡21年通緝犯！

記者陳以昇／新北報導

新北市一名貨車司機開車行經板橋區時，因一手拿著香菸，貨車行駛搖晃，遭轄區巡邏員警發現上前攔檢，他流利地背出個資，員警卻發現有錯，與提供的證件不符，司機見東窗事發，假裝要找老闆證明身份，竟拔腿逃逸，經追捕壓制，查出他是逃亡21年的妨害性自主通緝犯，訊後依法解送歸案。

▲黃姓貨車司機拿朋友證件竟背錯 。（圖／記者陳以昇翻攝）

25日上午7時許，53歲黃姓男子開著貨車行駛在板橋區金華街，過程中一手拿著香菸，一手握方向盤，一路搖晃駕駛，轄區海山分局員警發現後立即上前攔查，他熟練地拿出證件，並流利地背出個資，一時之間卻不慎背錯，員警發現有錯，且照片也不符，要他說出實話。

黃男見謊言要被戳破，辯稱緊張背錯，趕緊說要找老闆作證，趁員警不注意拔腿就往旁邊市場逃，員警經1分多鐘追捕將他壓制。經調查黃男是2002年遭桃園地方法院妨害性自主發布通緝，為了躲避查緝，21年來拿朋友證件並熟記個資，沒想到背錯，訊後依依妨害性自主及廢棄物清理法通緝解送桃園地方法院歸案。

▼黃姓貨車司機拿朋友證件竟背錯，辯稱緊張趁隙逃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼黃姓貨車司機竟是逃亡21年的性侵通緝犯 。（圖／記者陳以昇翻攝）