翁章梁城市高峰論壇　分享高齡友善城市經驗

▲▼ 翁章梁參加2023天下城市高峰論壇 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2023天下城市高峰論壇8日在政大公企中心登場，嘉義縣長翁章梁受邀針對「全齡共融城市-共好，打造多元共融世代」主題專講，分享嘉義縣打造長壽新樂園的經驗，翁縣長以照顧父母的經驗融入政策，盼完善高齡福利同時，更擁有就近性照顧，老大人走出家門即可享受友善服務，家屬也能放心託付政府。

翁章梁今偕衛生局長趙紋華、社會局長張翠瑤、新聞行銷處長楊皓茹與會。翁縣長說，嘉義縣老年人口比例21.96%全台最高，縣內18鄉鎮市就有15個進入超高齡社會，因此社區成為就近照顧及在地老化的關鍵，縣府正視議題並扭轉現況，將目標放在健康老化，致力推行「運動」及「營養」延緩失能的兩大基礎。

考量嘉義縣轄幅員廣闊，政策以可近性高的各式老人服務據點為主，落實「一鄉鎮一日照」目標，全縣已在241個村里設立關懷據點、長照C、老人食堂及長青活力站，涵蓋率從4年前35%到今年68%，幅度將近倍增，長輩多以「庄頭」為生活重心，不需遠離家園更安心。

健康方面走出「精準訓練」一條路，嘉義縣全國首創的精準運動，藉培訓在地人才，一步步訓練老大人拿回身體自主權，不再依賴醫院或藥物，不僅生活更有自信更擁有自理能力，陪伴的家屬也更輕鬆快活，期待計畫能帶給其他縣市啟發。

翁章梁更以照顧雙親終老經驗制定福利政策，除補助樂齡假牙至今逾1萬8000人受惠外，還首創「管路安心計畫」，對置放鼻胃管、導尿管或氣切管患者，提供24小時醫療諮詢與電話到宅服務，三年來走進801個家庭，緊急服務1,629人次，而「到宅指導外籍看護工計畫」則安排1對1雙語溝通，專人教育訓練，照護工能力再提升。

全國首創整合智慧、AI科技、綠能的「樂齡醫療專車、婦女保健專車」讓嘉義縣行動醫療成功進化3.0版，大幅提升篩檢品質與效率，108年推行至今，3+1行動醫療與複合式健康篩檢共服務90,214人；另外全縣29處失智據點，更與郵政異業結盟「疑似失智個案通報系統」，串聯社區通報與傳介發覺疑似失智個案。

民俗信仰也是鄉內長輩生活一部分，傳統寺廟內多有階梯、門檻及高低落差，不利身心障礙或行動不便仰賴輪椅代步者，以及家長推嬰兒車參拜，嘉縣109年起推行並完成386座無障礙寺廟，完成率高達91.7%，也為高齡者交通安全把關推動「代步車穿新衣」政策，索取反光背心增加顯眼度。

「一國中學區一日照！」翁章梁說，縣內共有26個國中學區，目前已設置24間日照中心，涵蓋21個學區涵蓋率80.77%，其餘尚有17處規劃興建中，完成後可達25個學區，比率可高達96.2%。再加上107年起設立家庭托顧，目前增加至23處機構，可提供失能者白天日常、身體與安全性照顧。

翁章梁分享，家庭托顧開創新的長照模式，更為無法就業的照顧者家屬開啟另一扇窗口，不僅可照顧親人，也能幫助其他家庭，有貢獻社會的成就感也有額外收入。

當長輩身體更健壯，嘉義縣力推「舞動銀光銀髮舞團」打破對銀髮族的刻板印象，日前海選25位舞者，合計年齡就達到1717歲，透過培訓計畫要打造專屬銀髮街舞團，另外更有銀髮人才就業發展中高齡就業平台，創造就業機會。

翁章梁最後表示，縣府的努力就是希望老大人多走出家門，一走出來就可享受以村里為中心的社區照顧網絡，滿足不同需求，讓嘉義縣成為共好共融的高齡友善城市。