李彥秀曝基層憂「侯友宜悶悶的」　贈3期許：我們沒有悲觀的權利

▲李彥秀表示會全力支持侯友宜。（圖／翻攝自李彥秀臉書）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘28日宣布將以獨立參選人的身分投入2024總統大選，引來國民黨批評聲浪，也有不少藍營小雞站出來力挺侯友宜。國民黨台北市議員李彥秀29日就在臉書透露，許多基層支持者向她反映，最近鏡頭前的侯友宜讓人感覺「悶悶的」，她作為國民黨小雞有三點期許要送給侯友宜，強調「為了台灣的未來，我們沒有悲觀的權利！」

針對在野整合，李彥秀表示，「三隻小豬」的美好或「三個和尚」的悲劇，恐怕還是有賴政治領袖的智慧與台灣人民的選擇，侯友宜作為國民黨提名的候選人，不僅肩負重返執政的重責大任，更必須帶領國民黨的小雞們力拚國會過半，這是台灣自由民主，與中華民國未來的關鍵一役，而她作為國民黨小雞，會全力支持侯友宜，更期盼看到在野陣營整合，也有三點期許要送給侯友宜。

第一「找回人民信賴」，李彥秀指出，所有民調都顯示，侯友宜是台灣人民最信賴、最有聲望的政治人物，今年1月TVBS民調，全台政治人物聲望大調查，侯友宜高達70％排名第一，民眾黨總統參選人柯文哲48％，民進黨總統參選人賴清德38％；她也提到，事實上，直到5月中旬「新北烏龍餵藥案」遭刻意抹黑前，侯友宜仍是民調領先者，因此，重拾信任，是侯友宜民調突圍的第一個關鍵。

第二「強化團隊形象」，李彥秀提到，在基層，許多朋友問她，「為什麼一定要投給侯市長？」，答案很簡單，因為侯友宜不是一個人，侯友宜後面有國民黨的執政團隊，「14個縣市長、38位立委、50多位立委候選人、380席縣市議員，更有無數優秀的技術官僚與資深幕僚」，侯友宜與國民黨團隊才有治國能力。

第三「重拾自信陽光」，李彥秀透露，許多基層支持者向她反映，鏡頭前的侯友宜總是讓人感覺「悶悶的」，不若以往的自信與笑容。她認為，領袖的魅力來自「最動盪的時刻，最安定的力量」，就像風雨飄搖的70年代，蔣經國的自信與魅力，帶領台灣走出最艱困的時刻，而30年的完整警務經歷、13年的政務歷練，就是侯友宜最深厚的底氣。

「最亂的時代，最好的選擇！」，李彥秀強調，為了台灣的前途，為了孩子的未來，國民黨沒有悲觀的權利，她會全力支持侯友宜，促進在野整合大團結，攜手打拚，重新贏回台灣的驕傲。