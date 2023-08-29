　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

淡水客運逼自行車！廣播罵「老北老母死啊逆」　司機被記大過

記者陳以昇／新北報導

新北市道101線一名自行車騎士在進行訓練時，突然一部淡水客運公車對他鳴按喇叭，車身還往他靠近約10公分近，氣得他拍打公車車門提醒，沒想到司機竟開廣播嗆「你老北老母死啊逆」，整個過程都被他胸前行車記錄器拍下，事後氣炸將影片貼到粉絲專頁。淡水客運公司表示，已對司機記大過懲處，警方表示可依道交法最高罰1800元，辱罵騎士部分涉犯公然侮辱罪。

▲▼淡水客運疑逼車引起自行車騎士不滿，司機還廣播要騎士騎旁邊點，更廣播辱罵騎士 。（圖／翻攝自臉書）

▲淡水客運疑逼車引起自行車騎士不滿 。（圖／翻攝自臉書）

從影片顯示，一名自行車騎士27日在台101縣道進行訓練，在接近興華派出所時，突然一部淡水客運公車從左後方靠近，司機先是鳴按喇叭，接著車身靠近騎士，他嚇到拍打車門「哇靠，靠超近」，司機立即開廣播「騎旁邊一點，騎騎騎，騎三小」。

▼淡水客運司機還廣播要騎士騎旁邊點，更廣播辱罵騎士 。（圖／翻攝自臉書，下同）

▲▼淡水客運疑逼車引起自行車騎士不滿，司機還廣播要騎士騎旁邊點，更廣播辱罵騎士 。（圖／翻攝自臉書）

自行車騎士也不甘示弱回「怎麼樣啦」，司機接著嗆「你是沒有老北老母教你嗎」，騎士怒回「撞我啊」，司機更是直接辱罵「你老北老母死啊逆」，隨後超過騎士疑有逼車行為，整個過程被騎士胸前行車記錄器拍下，還貼到臉書粉絲專頁，網友看到影片直言「太過份」，也有網友認為不該拍打車身挑釁。

轄區淡水分局表示，經檢視影片內容，公車司機駕車迫近騎士，在單車道駕車與他車並行，可以道路交通管理處罰條例第45條第1項第2款，處罰新台幣六百元以上一千八百元以下罰鍰，另外司機以擴音器對騎士言語辱罵，更涉及刑法公然侮辱罪，本分局將依法處置，並呼籲自行車車友，在未劃設慢車道之道路，應靠右側路邊行駛，否將以處罰條例第73條第1項第1款，處新臺幣三百元以上一千二百元以下罰鍰。

對此，淡水客運總公司林副理表示，對於司機行為公司已對他記大過處分，是否開除將開會決定，另司機有說當時因山路道路狹小，騎士也拍打車身挑釁，個人情緒失控，相當後悔；林副理進一步表示，日後將對公司的其他司機宣導，在行駛期間應禮讓其他用路人。

▲▼淡水客運疑逼車引起自行車騎士不滿，司機還廣播要騎士騎旁邊點，更廣播辱罵騎士 。（圖／翻攝自臉書）

ET快訊
傳明天與郭台銘喝咖啡談合作　侯友宜：從頭到尾沒接到消息
快訊／首波陸警區！　暴風圈明午觸陸
快訊／柯文哲真的領過獎學金　杜聰明兒媳發聲
快訊／80歲以上廢巴氏量表！　侯友宜承諾當選長者直接申請外籍
LIVE／明後天風雨最強　氣象局最新說明
快訊／17:30發布陸上警報！今晚變天「半個台灣紫爆」
快訊／午後雨彈來了！　4縣市大雨特報
31歲高富帥！　害50女淪陷了
淡水客運逼自行車！廣播罵「老北老母死啊逆」　司機記大過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

調查官投資im.B逾1200萬遭套牢　涉吸金不起訴但退佣2萬要受罰

鬼門開後第2起！山友攀劍龍稜...走1hr找不到路　急打電話求助

舅好心收留竟偷車　姪「手臂插針」昏迷被逮...還背3案通緝

婦人遭BMW男酒駕撞死　家屬拒國民法官參審...法院裁准理由曝

淡水客運逼自行車！廣播罵「老北老母死啊逆」　司機被記大過

3秒膠灌鎖！3天後尿液潑大門臭翻天　婦惡搞鄰居下場慘曝！

快訊／台版柬埔寨開庭爆棚！24嫌「點名入座」　霹靂警實彈戒備

快訊／台3線「砂石車失控撞進果園」！　駕駛送醫不治

獨／汐止3男持刀攔車！笑氣藥頭遭洗劫...竟是買家幹的

遇九頭身美女警...拗彎iPhone還泡水滅證！　少年販毒集團栽了

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

放手讓輪胎自由滾下坡　跳起飛高高影片超療癒

胡歌喊「5年不拍戲」觸怒粉絲！　親回：我跟大家看到的不一樣

《音樂主理人》秦宇子震撼唱出花蓮　嗓音超狂..動力火車顏志琳讚：有嚇到

調查官投資im.B逾1200萬遭套牢　涉吸金不起訴但退佣2萬要受罰

鬼門開後第2起！山友攀劍龍稜...走1hr找不到路　急打電話求助

舅好心收留竟偷車　姪「手臂插針」昏迷被逮...還背3案通緝

婦人遭BMW男酒駕撞死　家屬拒國民法官參審...法院裁准理由曝

淡水客運逼自行車！廣播罵「老北老母死啊逆」　司機被記大過

3秒膠灌鎖！3天後尿液潑大門臭翻天　婦惡搞鄰居下場慘曝！

快訊／台版柬埔寨開庭爆棚！24嫌「點名入座」　霹靂警實彈戒備

快訊／台3線「砂石車失控撞進果園」！　駕駛送醫不治

獨／汐止3男持刀攔車！笑氣藥頭遭洗劫...竟是買家幹的

遇九頭身美女警...拗彎iPhone還泡水滅證！　少年販毒集團栽了

豐原高中生輕生！校方認定「不算霸凌」　中市教育局怒：無法接受

傳明天與郭台銘喝咖啡談合作　侯友宜：從頭到尾沒接到消息

羅志祥豪宅內部「罕見一設備」曝光！23秒片PO網…網驚：太誇張了

今已24架次共機、5艘共艦擾台　國防部：籲北京即刻停止破壞區域安定

一學期20500！新竹成德高中校車費用漲109%　市府回應了

義大利米蘭精品式建築「新濠一匯」　與北市「僅一橋之隔」坐擁強大生活機能

分9000萬家產「他求女友成全1件事」　全場搖頭：分手再找過

確定了！英國外相明訪華　有助中英關係「破冰」

im.B吸金案遭列被告　鄭文燦：沒證據竟任意指控

全球首創智慧顯示應用　MicroLED透明顯示器落地Xpark水族館　

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

社會熱門新聞

童星王欣逸殺人案定讞　同夥也定讞

快訊／越籍女遭男友揮刀猛刺　送醫不治

21歲騎士「遭砂石車輾過」！頭顱變形當場慘死

即／海陸新訓中心遺失手槍！竟以玩具槍調包

台中高中生輕生案　重啟調查結果出爐

醫師變身「檢舉魔人」！里長怨攤商都被迫收掉

扮講師助瑞傑集團吸金逾6億　藝人成潤判5年

即／高雄1男持刀亂砍　1女胸部中刀滿地血

女騎士綠燈直衝！撞破轎車後擋人插進車內　網友看傻

人妻跟親戚「客廳激戰2次」！她喊：搞很久

機車直撞路邊大貨車男女慘死　畫面曝

即／台版柬埔寨24嫌出庭　霹靂警荷槍實彈戒備

中研院1男輕生　留有電子遺書

詐團主嫌狂買93筆逢甲房產　搖身變超級房東

更多熱門

相關新聞

外國客遊花東遇「+9球棒隊」　同行女還原過程

外國客遊花東遇「+9球棒隊」　同行女還原過程

一名25歲外國遊客來台觀光，27日下午2時許，騎車行經台東桂林南路時，遇到皮卡攔車，駕駛張姓男子還拿球棒下車揮舞警告，嚇得他上Reddit發文揭露此事，而張男也指控是外國遊客比中指在先。與外國遊客同行的女性友人指出，張男要對外國遊客提告，讓她無奈表示，如果對方要提告的話，也會提供影片指控對方有逼車以及恐嚇的行為。

婦人腳踏車停捷運站下　她趕上教堂牽走代步

婦人腳踏車停捷運站下　她趕上教堂牽走代步

台64「高架猴」逼車　還大玩黑白配

台64「高架猴」逼車　還大玩黑白配

高雄「街道猴子」89行為曝　闖紅燈還逼車

高雄「街道猴子」89行為曝　闖紅燈還逼車

酒駕男撞死自行車選手　棄車逃5hrs被逮下場曝

酒駕男撞死自行車選手　棄車逃5hrs被逮下場曝

關鍵字：

淡水客運自行車台101縣道逼車

讀者迴響

熱門新聞

知名交友軟體「將停止營運」：避免用戶受害

童星王欣逸殺人案定讞　同夥也定讞

蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大

小提琴王子睡兄弟女友「爆發生4次性關係」！

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」！帶2物品被脫光搜身

蘇拉再南修！　最新各國路徑一致了

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

推「棺材蛋糕」慶生！男友母氣瘋賞她巴掌

陳仙梅車禍！坐窗邊遭高速衝擊：那一秒好長好長

蘇拉路徑又南修　陸警發布時間延後

唐綺陽曝2023下半年桃花排行！最慘星座「12月後再考慮戀愛」

路人1佔4位不給坐「不喜歡陌生人」！　酷炫嗆爆

快訊／越籍女遭男友揮刀猛刺　送醫不治

iPhone 15發表前「精準爆料」　配件廠商曝9色全陣容

更多

最夯影音

更多
《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」
IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面