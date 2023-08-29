淡水客運逼自行車！廣播罵「老北老母死啊逆」　司機被記大過

記者陳以昇／新北報導

新北市道101線一名自行車騎士在進行訓練時，突然一部淡水客運公車對他鳴按喇叭，車身還往他靠近約10公分近，氣得他拍打公車車門提醒，沒想到司機竟開廣播嗆「你老北老母死啊逆」，整個過程都被他胸前行車記錄器拍下，事後氣炸將影片貼到粉絲專頁。淡水客運公司表示，已對司機記大過懲處，警方表示可依道交法最高罰1800元，辱罵騎士部分涉犯公然侮辱罪。

▲淡水客運疑逼車引起自行車騎士不滿 。（圖／翻攝自臉書）

從影片顯示，一名自行車騎士27日在台101縣道進行訓練，在接近興華派出所時，突然一部淡水客運公車從左後方靠近，司機先是鳴按喇叭，接著車身靠近騎士，他嚇到拍打車門「哇靠，靠超近」，司機立即開廣播「騎旁邊一點，騎騎騎，騎三小」。

▼淡水客運司機還廣播要騎士騎旁邊點，更廣播辱罵騎士 。（圖／翻攝自臉書，下同）

自行車騎士也不甘示弱回「怎麼樣啦」，司機接著嗆「你是沒有老北老母教你嗎」，騎士怒回「撞我啊」，司機更是直接辱罵「你老北老母死啊逆」，隨後超過騎士疑有逼車行為，整個過程被騎士胸前行車記錄器拍下，還貼到臉書粉絲專頁，網友看到影片直言「太過份」，也有網友認為不該拍打車身挑釁。

轄區淡水分局表示，經檢視影片內容，公車司機駕車迫近騎士，在單車道駕車與他車並行，可以道路交通管理處罰條例第45條第1項第2款，處罰新台幣六百元以上一千八百元以下罰鍰，另外司機以擴音器對騎士言語辱罵，更涉及刑法公然侮辱罪，本分局將依法處置，並呼籲自行車車友，在未劃設慢車道之道路，應靠右側路邊行駛，否將以處罰條例第73條第1項第1款，處新臺幣三百元以上一千二百元以下罰鍰。

對此，淡水客運總公司林副理表示，對於司機行為公司已對他記大過處分，是否開除將開會決定，另司機有說當時因山路道路狹小，騎士也拍打車身挑釁，個人情緒失控，相當後悔；林副理進一步表示，日後將對公司的其他司機宣導，在行駛期間應禮讓其他用路人。