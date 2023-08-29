家住「東鎮鎮西鎮西村」　村名超繞口...古代為屯兵軍事要地

▲東鎮鎮西鎮西村。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名影音部落客近日前往河北邢台時，發現一個很特別的村莊名為「東鎮鎮西鎮西村」，不僅唸起來很像繞口令，還會讓外地人很難分辨到底該斷句在哪？遂將其拍攝下來放在社群上，果然引起網友們好奇關注。

《上游新聞》報導，臨城縣東鎮鎮人民政府工作人員解釋稱，東鎮是鎮名，因為屬鄉鎮一級，所以叫東鎮鎮。西鎮西，則是鎮上一個村子，除此之外，還有西鎮東村，「在當地導航很清楚，即使是外地遊客前來旅遊，也不會迷路。」

當地一位村民則表示，東鎮鎮幅員廣大，下轄的村莊也很多，「西鎮原本範圍也很大，所以才會有西鎮西村和西鎮東村。」

臨城縣文化廣電體育和旅遊局工作人員表示，西鎮原本是一個村，因地方太大，五六十年前，分為西鎮西、西鎮東兩個村，「古時，東鎮鎮這塊大概分為東鎮、西鎮、南鎮，每個鎮口都有重兵把守，是軍事要地。」

時間推移到宋、遼兩軍對陣時，該村地理位置居東，因此命名為東陣，隨後演變為東鎮。該地從1953年設鄉起，直至1985年成為東鎮鎮。除了河北的東鎮鎮外，原本在山西聞喜和廣東信宜市也各有一處東鎮鎮。但在2005年1月，廣東省民政廳已正式撤銷東鎮鎮，設置為東鎮街道辦事處。