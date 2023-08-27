彰化登革熱+1！中年男疑高雄遭感染　累計2例皆有中南部活動史

▲彰化縣本土登革熱新增1例，累計2例。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化縣衛生局25日晚間新增1例本土登革熱個案，個案為中年男性，居住北彰化，於潛伏期間有高雄市小港區活動史，研判感染地為高雄市。衛生局於8月25日接獲醫院通報第一時間立刻啟動疫情調查及孳生源清除工作，截至今(27)日彰化縣已累計2例本土個案，2例皆有中南部活動史。

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提醒民眾如需前往東南亞國家或有登革熱疫情發生地區活動或工作者，務必作好防蚊措施；例如穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑等。從登革熱流行地區返回後，亦請自我健康監測14天，如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀者，應儘速前往醫療院所就醫，並告知醫師活動史，以利醫師正確診療即時通報。

衛生局表示，目前已協調環保局及鄉鎮公所完成第一波化學防治噴藥，提醒民眾加強孳生源清除，如出現疑似症狀，請儘速就醫。

同時，民眾務必配合各項傳染病防治工作，防堵本土登革熱疫情，除定期檢視居家範圍及居家戶內外的環境巡檢外，更應落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」4大防治原則，一起清除戶內外積水容器，如經查獲積水容器有孑孓，除立即輔導改善外，將依據傳染病防治法處1萬5000元以下罰鍰，未改善者將按次處罰；如有拒絕、規避或妨礙情形，最高可依傳染病防治法規定處30萬元罰鍰。