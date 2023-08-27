　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化登革熱+1！中年男疑高雄遭感染　累計2例皆有中南部活動史

▲▼ 彰化縣本土登革熱新增1例，累計2例。（圖／記者黃資真攝）

▲彰化縣本土登革熱新增1例，累計2例。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化縣衛生局25日晚間新增1例本土登革熱個案，個案為中年男性，居住北彰化，於潛伏期間有高雄市小港區活動史，研判感染地為高雄市。衛生局於8月25日接獲醫院通報第一時間立刻啟動疫情調查及孳生源清除工作，截至今(27)日彰化縣已累計2例本土個案，2例皆有中南部活動史。

▲▼ 彰化縣本土登革熱新增1例，累計2例。（圖／記者黃資真攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

提醒民眾如需前往東南亞國家或有登革熱疫情發生地區活動或工作者，務必作好防蚊措施；例如穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑等。從登革熱流行地區返回後，亦請自我健康監測14天，如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀者，應儘速前往醫療院所就醫，並告知醫師活動史，以利醫師正確診療即時通報。

衛生局表示，目前已協調環保局及鄉鎮公所完成第一波化學防治噴藥，提醒民眾加強孳生源清除，如出現疑似症狀，請儘速就醫。

▲▼ 彰化縣本土登革熱新增1例，累計2例。（圖／記者黃資真攝）

同時，民眾務必配合各項傳染病防治工作，防堵本土登革熱疫情，除定期檢視居家範圍及居家戶內外的環境巡檢外，更應落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」4大防治原則，一起清除戶內外積水容器，如經查獲積水容器有孑孓，除立即輔導改善外，將依據傳染病防治法處1萬5000元以下罰鍰，未改善者將按次處罰；如有拒絕、規避或妨礙情形，最高可依傳染病防治法規定處30萬元罰鍰。

▲▼ 彰化縣本土登革熱新增1例，累計2例。（圖／記者黃資真攝）

▲▼ 彰化縣本土登革熱新增1例，累計2例。（圖／記者黃資真攝）

ET快訊
顏志琳泰國旅遊「遇一大困擾」！　一PO照笑翻網友
快訊／小客車翻覆！　女乘客頭骨破裂死亡
高雄超狂廣告牌樓「擋紅綠燈」　網氣炸狂酸...今天拆了
「魟魚毒刺插背上」恐怖照曝！　她海邊玩水急送醫
Toyz公審「館長燒肉便當」　吃一口秒變臉：噁心感
強颱「蘇拉」接近中！一圖看影響最劇時刻　全台警戒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兩個碩士孫都不想婚！阿嬤放大招：先結的給500萬

彰化登革熱+1！中年男疑高雄遭感染　累計2例皆有中南部活動史

美食公道伯復出！Toyz公審「館長燒肉便當」吃一口秒變臉：噁心感

強颱「蘇拉」接近中！一圖看影響最劇時刻　全台警戒

搶鹽巴燒到台灣！超市貨架一片空　專家看傻眼

「海葵」趕進度將生成！周三離「蘇拉」最近　專家曝雙颱效應3劇本

林百里到台大演講「一半在睡覺」　學生會長：閉目養神還是有在聽

陳盈潔入獄原因「太普遍又可怕」　律師列10點提醒：金錢界線要有

強颱蘇拉登陸機率60%！被「準海葵」拉住　恐慢行台灣上空2天

開學後連2天颱風假？氣象局曝機率　驚人暴雨轟東部、南部

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

篠崎泫被黑暗寄養家庭「肉體獻祭」　悲慘童年「不幸也是幸運」：沒記太清楚..

虎斑貓秒破解餵食器 暴力加餐塞洞口不走

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

LuLu爸被搭霸王車「討公道遭酸民嗆」　久未見黃子佼：他做什麼決定都支持

奪命路口！三寶媽遭輾亡　民眾放白色花束致哀...

爸未接電話遭語音轟炸　女兒奶萌口吻說最狠話

兩個碩士孫都不想婚！阿嬤放大招：先結的給500萬

彰化登革熱+1！中年男疑高雄遭感染　累計2例皆有中南部活動史

美食公道伯復出！Toyz公審「館長燒肉便當」吃一口秒變臉：噁心感

強颱「蘇拉」接近中！一圖看影響最劇時刻　全台警戒

搶鹽巴燒到台灣！超市貨架一片空　專家看傻眼

「海葵」趕進度將生成！周三離「蘇拉」最近　專家曝雙颱效應3劇本

林百里到台大演講「一半在睡覺」　學生會長：閉目養神還是有在聽

陳盈潔入獄原因「太普遍又可怕」　律師列10點提醒：金錢界線要有

強颱蘇拉登陸機率60%！被「準海葵」拉住　恐慢行台灣上空2天

開學後連2天颱風假？氣象局曝機率　驚人暴雨轟東部、南部

僅隔100公尺！14天前才傳碳化雙亡案...同路段1女頭骨破裂慘死

1／10的小孩有「社恐」！專家拋「自測3問題」：6分以上快就醫

台灣網球女單一姊正式換人　楊亞依ITF香港女網賽封后

深耕格鬥不求回報！應曉薇有夢讓選手站上「大巨蛋」

北市知名夜店IG限動嗆「霍所長」臨檢找碴　霍建華胞兄反擊

兩個碩士孫都不想婚！阿嬤放大招：先結的給500萬

雲林挺侯大會千人齊舞國旗　張麗善：侯政策與目標都明確、具體

「感謝教練團給我時間」　伍鐸有信心：會證明給大家看

女遭警攔查「被逼路邊口交」！　美33歲前警官性侵判處12.5年

鼓鼓30分鐘連發演出！　場邊參賽選手1秒變粉絲

生活熱門新聞

快訊／蘇拉凌晨轉強颱！要北轉了　全台變天時間曝

有望放颱風假！氣象局曝機率高地區　連2天暴雨轟半個台灣紅發紫

哪種公務員CP值最高？過來人狂推這工作

蘇拉明天調頭北漂！海警最快明晚發布　不排除周二下午發陸警

跟團買行充！爆炸了「網紅沒道歉」她失望

全家念大杯咒拿鐵半價！5千人見公告笑了

蘇拉路徑往南偏！下周三晚間可能撲台　登陸地點有變數

台灣人也在搶鹽巴！他直擊全聯「2人狂搬30包」

行動電源爆炸　網紅喊收益全捐出！還有人掏錢退款

蘇拉恐成強颱貫穿南台！各預估路徑曝

旗津驚現不明油汙！遊客玩水全身黑又黏

開學後連2天颱風假？氣象局曝機率　驚人暴雨轟東部、南部

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

蘇拉周二挑戰強颱！3地登陸機率高　不規則走法「第一擊襲4縣市」

更多熱門

相關新聞

嘉義縣登革熱+1　強化落實巡倒清刷

嘉義縣登革熱+1　強化落實巡倒清刷

嘉義縣再增1例登革熱確診，為梅山鄉24日NS1陽性案例，27日經疾病管制署研判確診，因與梅山鄉前確診案例有地緣關聯性，為防堵次波疫情發生，縣府已於25日擴大200公尺範圍，展開孳清及化學噴藥等防治措施；疾病管制署26日派員進行成效評估，仍發現陽性積水容器，果園、竹林、竹洞及輪胎等積水易忽略，呼籲民眾應加強巡、倒、清、刷，嚴堵次波疫情發生。

又有台南活動史！北投增1例本土登革熱

又有台南活動史！北投增1例本土登革熱

今晚國3送肉粽　專家警告：最好戴帽

今晚國3送肉粽　專家警告：最好戴帽

鬼月送肉粽「今晚路線曝光」　彰化人抖：第一次看到上國道

鬼月送肉粽「今晚路線曝光」　彰化人抖：第一次看到上國道

新北八里出現登革熱！里長民眾動起來

新北八里出現登革熱！里長民眾動起來

關鍵字：

彰化登革熱

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇拉凌晨轉強颱！要北轉了　全台變天時間曝

網爆《好聲音》女選手「砸1.3億買冠軍」！

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

有望放颱風假！氣象局曝機率高地區　連2天暴雨轟半個台灣紅發紫

哪種公務員CP值最高？過來人狂推這工作

23歲男峨眉湖溺斃！專家揭2恐怖疑點

大貨車急煞追撞5車！10噸重鋼樑重砸保時捷

蘇拉明天調頭北漂！海警最快明晚發布　不排除周二下午發陸警

跟團買行充！爆炸了「網紅沒道歉」她失望

全家念大杯咒拿鐵半價！5千人見公告笑了

女偶像錄影「4.3m高空墜落」震撼影片登熱搜！

《營業中》吳宗憲真的來了！

YouTuber魚乾出車禍！車廂全爛

達人靠1檔食品股年領60萬　除權息後繼續進貨

最搶手的「不是頂樓」？這層被推爆：有視野又便宜

更多

最夯影音

更多
台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈
被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

篠崎泫被黑暗寄養家庭「肉體獻祭」　悲慘童年「不幸也是幸運」：沒記太清楚..

篠崎泫被黑暗寄養家庭「肉體獻祭」　悲慘童年「不幸也是幸運」：沒記太清楚..

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面