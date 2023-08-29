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大陸 大陸焦點 特派現場

賣淫「1次153元」8年不漲！長髮妹被抓：男人養家不易　超正本尊曝

女賣淫8年低價不漲「男人養家不容易」卻被警抓，老司機心疼！本尊曝光真的正。（示意圖+微博）

▲長髮妹收費超便宜，霸氣表示：「我是在做好事！」（示意圖+微博）

圖文／鏡週刊

大陸有一名江蘇賣淫女在近日被警方查緝逮捕，但她的故事一傳出後，立刻引發眾多網友關注，因為這名女子賣淫8年來堅持低價且不漲價，而且本人長得好看，讓網友們紛紛讚許她，無論是心靈還是外貌都是「真女菩薩」。

據悉這名女子經營賣淫多年，但她近日被警方查緝逮捕，不過警方也發現到，她身上有特別的故事。這位女子賣淫8年來，每次只收35元人民幣（約新台幣153元），而且這8年堅持不漲價。警方問她為何收費如此便宜還不漲價？女子大言不慚地回答：「我不為賺大錢，只是體諒男人，男人養家都不容易，我這也算做好事了！」警方聽聞後哭笑不得，但還是依法給予處罰。

網友直呼這名賣淫女是「真女菩薩」。（翻自微博）

▲網友直呼這名賣淫女是「真女菩薩」。（翻自微博）

新聞一傳開後立刻引發眾多網友議論，更有不少網友發現，雖然新聞照片把當事賣淫女子的頭像打馬賽克遮蔽，但電視黑螢幕的倒影，卻意外讓賣淫女的本尊容貌露出，不少網友驚呼：「這女得好看啊」、「好有仙氣」；也有許多網友認為，這名女子兼具佛心與美貌肉體，是「真正的女菩薩」。

另外還有網友表示：「這才是真正的聖女」、「人肉布施」、「想被她渡化」；不過也有網友認為，這名賣淫女可能有怪異性癖，只是想瘋狂做愛，更有網友質疑，這消息可能不是真的。




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