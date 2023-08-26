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台南大東夜市350攤商「無法營業」求救陳情　原經營團隊回應了

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南「大大武花大武花」的大東夜市爆發攤商糾紛，350位攤商受市政府重標市有地租賃影響，9月起無法在大東夜市繼續攤營業，直接影響攤商生計，受害攤商組成自救會，25日晚上集結在大東夜市陳情抗議，台南市市場處表示會介入協調，原大東經營團隊26日發表聲明指出，無向任何攤商巧立名目收取任何權利金。

▲原大東夜市經營團隊26日發出聲明，僅收取合理租金，並無向任何攤商巧立名目收取任何權利金。（圖／記者林東良翻攝）

▲原大東夜市經營團隊26日發出聲明，僅收取合理租金，並無向任何攤商巧立名目收取任何權利金。（圖／記者林東良翻攝）

原大東夜市經營團隊聲明指出，―、原大東夜市經營團隊自開始合法經營迄今已22年有餘，期間照顧所有承租攤商不遺餘力，在此期間僅收取合理租金，並無向任何攤商巧立名目收取任何權利金。

二、原大東夜市承租台南市政府財政稅務局之台南市東區竹厝段1682地號土地期限至2023年8月31日止，故原大東夜市與所屬攤商之租約至2023年8月31日終止，相關權利義務亦至2023年8月31日止。

三、此次台南市政府財政稅務局公開招標所有台南市東區竹厝段1682地號土地使用權利（權利範圍：2/3），原大東夜市經營團隊已盡最大努力投標，但未能得標實屬遺憾。四、2023年8月31日後，原大東夜市與所屬攤商間之權利義務業已終止，原攤商有權與得標之惠提實業有限公司承租，原大東夜市經營團隊予以尊重不予干涉，至於原大東夜市後續之招商，亦秉持照顧攤商權益精神，仍盼社會大眾予以尊重。

原大東夜市經營團隊特刀在聲明第五點強調，在此鄭重聲明，如有任何不實謠言，造成原大東夜市經營團隊名譽受損，將保留法律追訴權利。

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

▲東夜市攤商自救會會長李怡德等人，要求吳姓業者出面處理，給他們解決之道。（圖／記者林東良攝，下同）

台南市市場處指出，台南「大大武花大武花」的知名夜市「大東夜市」，一直以來深受觀光客喜愛，為維護攤商於夜市實際營業20多年之權益，原舊攤商陳情， 為什麼百貨的位子全變成飲食區的位子，完全不顧長期與百貨攤商的合作關係， 業主私下獨利飲食攤，既安排好位置也收好租金，完全無告知百貨區攤商，犧牲 百貨區，私下黑箱作業，毫無公平性可言，枉顧百貨攤商權益約350多格攤位， 如今攤商都不知何去何從。

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

市場處指出，大東夜市用地由台南市財稅局與台南市農會共同持有，係都市計劃地區內的公共設施保留地，規劃作為機關用地，依規定可作為攤販集中場使用，用地租約將於8月31日到期，基地上3分之2土地由市府財政稅財局辦理公開標租，新得標者惠堤有限公司於8月9日得標，原經營者吳先生持有剩下3分之1農會租用的土地，針對後續該夜市新舊攤商是否有權益受損情事，市場處將本於照顧攤商，維護市民權利立場，確實了解實際經營者間紛爭，攤商權益保障等議題，希望新舊經營者應負起社會責任，協助陳情攤商安置事宜，避免擴大衍生爭議。

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

據了解，大東夜市土地市府持有3分之2，台南市農會持有3分之1，之前由市府委託農會辦理租地事宜，所以由長久以來都由吳姓業者向農會承租土地來經營大東夜市，並出租給攤商擺攤，惟今年市府將持有土地部分回收，重新自辦招標，被惠堤實業公司標走，大東夜市攤商自救會會長李怡德指出，新業主表明不願與原大東夜市吳姓業主合作，導致原就在夜市擺攤的業者被波及，多數攤商無法繼續擺攤，讓當時砸重金購買攤位權利的攤商權益化為烏有，受害攤商指控吳姓業者避不出面處理，台南市市場處也冷眼旁觀，攤商被迫組自救會，25日晚間聚集在大東夜市抗議，除要求吳姓業者出面處理外，也要求市府出面主持公道。

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

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