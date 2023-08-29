超商開賣「古早味肉圓」！外皮Q彈、內餡清脆多汁　只要45元爽吃

▲萊爾富開賣「北斗Q肉圓」，還可享嚐鮮價45元。（圖／萊爾富提供）



記者周姈姈／綜合報導

想吃肉圓，衝一趟超商就開吃！就有超商開賣「北斗Q肉圓」，一口咬下先能嚐到Q彈的肉圓外皮，接著是充滿清脆竹筍以及多汁豬後腿肉的內餡，還加了獨家特調醬汁，吃起來超滿足，即日起還可享嚐鮮價45元，1袋3顆，平均單顆只要15元。

萊爾富開賣超經典的國民小吃「北斗Q肉圓」，這款肉圓費時1年研發，才成功調配出冷凍復熱後也能維持外皮Q彈的比例，還原有如現蒸般的療癒口感；肉餡嚴選嘉義山區的麻竹筍、台灣國產豬後腿肉以及獨家特調醬汁製成，口感十分多層次且不油膩。

為慶祝新品上市，即日起至9/19止，「北斗Q肉圓」可享新品嚐鮮價45元（1袋3顆原價55元），搭配百事可樂600mL另享合購價55元。

▲7-11獨家開賣麵包超人3款新品。（圖／7-11提供）

吃完鹹食就要來點甜點！7-11獨家開賣最新3款「麵包超人麵包」，首先是「迷你法式吐司」1包3片，柔軟吐司融合蛋液，整體充滿濃郁蛋香；「迷你甜心軟法」使用紐西蘭進口奶油製作美味內餡，再拌入砂糖粒增加風味與口感，並以低溫長時間發酵軟法，麵包口感Q彈有勁。

「迷你牛奶棒」1包7入，牛奶棒小巧可愛好入口，口感鬆軟扎實，越嚼越香；為慶祝以上3款新品上市，7-11即日起至9/5止推出搭配55元超值組合餐優惠，趕快把握優惠嚐鮮。