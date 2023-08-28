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Q彈蝦肉尬檸檬蛋黃醬！　麥當勞超狂「龍蝦堡」全台只有30萬份

▲▼麥當勞推限量新品「螯龍蝦堡」。（圖／業者提供）

▲麥當勞推出超狂新品「龍蝦堡」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

海鮮控要衝！人氣速食品牌「麥當勞」重磅推出超狂海味「龍蝦堡」，使用100%野生美洲螯龍蝦製成，不僅每一口都能吃到Q彈蝦肉，搭配酸甜檸檬蛋黃醬，罪惡爆表，全台限量30萬份，8月30日起於指定門市開賣，售完為止。

▲▼麥當勞推限量新品「螯龍蝦堡」。（圖／業者提供）

▲蝦肉搭配檸檬蛋黃醬超滿足。

麥當勞罪惡新品「螯龍蝦堡」來了，特意使用野生美洲螯龍蝦以熟食冷拌料理方式製成，佐以帶有檸檬清香的檸檬蛋黃醬，搭配切絲、原葉生菜增添口感，再夾進塗上無鹽奶油的香烤布里歐麵包，大口咬下滿足到不行，還有淡淡焦糖、奶油香，全台限量30萬份，8月30日起至9月19日於指定門市限時開吃或售完為止，提醒海鮮有殼請小心食用，每天、每店販售數量則依各餐廳實際供應為主。

▲▼必勝客「一公尺派對巨飽盒」回歸。（圖／業者提供）

▲必勝客「1公尺派對巨飽盒」升級回歸。

另，必勝客的派對神器「1公尺派對巨飽盒」也在近日重磅回歸，集結10大人氣美食一口氣塞進長1公尺的紙盒當中，這次更祭出「3大升級美味」，包括方形比薩全面升級為帕瑪森餅皮，口感更加濃郁，再來是隱藏版「底特律無邊脆皮比薩」只有巨飽盒吃得到，最後開放蔬食新品「藍濃起司蕈菇紙包飯」不加價免費升級，誠意十足。

必勝客「1公尺派對巨飽盒」內含3份方形比薩、2款口味任選紙包筆管麵或飯，以及5樣高人氣熱烤副食包括BBQ烤雞（8翅8腿）、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球（巧克力）8個和黃金和風鱈魚塊8個，超澎湃組合即日起於全門市開賣，售完為止。

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