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中元節記得「補財庫」！免除因果業障靠這天　祭祀時間、方法曝

▲▼大年初四接神送神，這些禁忌不可不知。（圖／達志影像／美聯社）

▲楊登嵙提醒，「中元節」是「補財庫」的好時機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

8月30日是「中元節」也是「補財庫」的好時機！名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，這天同時也為三官大帝中「地官大帝」的誕辰，民眾可以趁著這一天，請求地官大帝，赦免人生在世無意中累積的小過小錯。另外，他也揭露了中元節補財庫祭拜轉運的最佳時機與祭拜方法，想要改運的人，務必把握這一次機會。

楊登嵙表示，「三官大帝」指的是道教中掌管天界（天府）、地界（地府）、水界（水府）三界之神，分別為天官、地官和水官，三位神明掌握三界間的一切行政事項，神格極為崇高，僅次於玉皇上帝，三元節就是「三元大帝」的誕辰，民間各有慶典法事。天官生日乃上元節舉行祈福法事、地官生日為中元節普渡孤魂、水官生日即下元節，請神明為運勢不好的人消災解厄。

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▲▼拜拜,走春,祈福,發爐,宗教,香火。（圖／記者周宸亘攝）

▲中元節同時也是「地官大帝」的誕辰。（示意圖／資料照，下同）

根據民間信仰，人的財富來自天庫、地庫、水庫。對照神明即是掌管天府的天官大帝、掌管地府的地官、掌管水府的水官，合稱「三官大帝」，天官賜福，地官赦罪，水官解厄，三官大帝對於世人有賜予福澤、赦免罪過、解災解厄的權能。

財庫代表個人的旦夕禍福運勢以及金錢財富，因此若是覺得自身運勢不佳，經常遇到莫名其妙的狀況，或是常常破財、損財，沒有辦法留住財富，那麼都可以透過呈上疏文，請三官大帝做主，依照缺失的部分加以補強。

▲▼拜拜,拜神,燒金,金紙,廟宇,信仰,傳統。（圖／記者周宸亘攝）

楊登嵙透露，沒有補財庫就像是「口袋破漏沒有補」，建議民眾在求財前先補財庫，最好的時間是農曆正月初五迎財神、正月初九天公生、正月十五元宵節、三月十五武財神生日、七月十五中元節以及十月十五下元節。

楊登嵙說，2023年8月30日農曆七月十五為「中元節」定為「地官大帝」萬壽之辰，除了是中元節外，更是三官大帝之中的地官大帝生日，地官大帝考察眾生禍福以及男女功過，因此可以趁著這一天，請求地官大帝，赦免人生在世無意中累積的小過小錯，誠心懺悔，就有機會免除我們的因果業障。

楊登嵙分享中元節補財庫祭拜時機與方法：

◎時間：農曆七月十四日深夜11點至隔日凌晨1點，或是農曆七月十五日早上9點至11點。

◎地點：台灣單獨祭祀地官大帝的廟宇不多，但只要有祭祀玉皇上帝的廟通常也會祭祀三官大帝，因此三官大帝在台灣還算是常見的神，並不難找。

◎供品：香、酒、蠟燭、鮮花、五樣水果、金紙、金元寶（至少10顆）、疏文奏表。

◎金紙：祭拜時所準備的金紙為，壽金、刈金、福金(土地公金)、天金(天公金)。

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