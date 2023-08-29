行人地獄+1！工人開車貿然左轉撞死過馬路婦　判刑8個月

記者黃翊婷／綜合報導

葉姓工人2022年10月6日開車行經新竹縣竹東鎮敦睦街與敦睦街1巷路口，該路口無號誌燈，他卻因為疏於注意貿然左轉，撞上正要過馬路的陳姓婦人，導致對方送醫不治。新竹地院法官審理後，依過失致死罪判處葉男有期徒刑8個月，全案仍可上訴。

▲葉男開車貿然左轉，撞上過馬路的陳婦，導致對方傷重死亡。（示意圖／達志影像，非本文當事人駕駛車輛。）

判決書中記載，葉男2022年10月6日下午1時許開車沿著新竹縣竹東鎮敦睦街由東北向西南行駛，但行駛至敦睦街與敦睦街1巷的無號誌燈路口時，竟疏於注意，貿然左轉彎駛入巷子，結果撞上正要過馬路的陳婦，導致對方摔倒在地，造成外傷性顱內出血、顱骨骨折、右下肢骨折、多處挫傷等傷害，送醫急救仍在同日晚間10時許因頭部傷勢併中樞衰竭宣告不治。

新竹地院法官認為，葉男在巷道內左轉彎，依據道路交通安全規則規定，駕駛應該確實注意車前狀況，確認路口無行人穿越之後才可以轉彎，縱使案發當時他的視線稍微受到陽光陰影、道路坡度影響，但稍加注意就可以克服，並沒有不能注意之情事，他卻還是因為疏於注意而撞上陳婦，違反義務情節非輕，所生損害重大且難以彌補，因此依過失致人於死罪判處有期徒刑8個月。

至於緩刑的部分，葉男的辯護人主張他是自首，而且已經賠償強制汽車責任保險給付的200萬元，還自行給付喪葬費用10萬元，並致電表達歉意，希望能獲得緩刑。法官則表示，葉男過失情節非輕，事後又因賠償金額問題未能與陳婦家屬成立調解，與緩刑要件不符，因此不得宣告緩刑，全案仍可上訴。