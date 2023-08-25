他襲臀女同事瞎扯「褲子鬆到快掉了」　2天出手7次下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

魏姓男子2022年10月間趁著工作時，突然伸手襲臀女同事，事後卻辯稱是因為對方的褲子鬆到好像快要掉下來，才會扯一下，並沒有碰到臀部。然而，新竹地院法官認為，監視器畫面拍到魏男至少襲臀女同事7次，況且若真的是褲子鬆開，也只需要口頭提醒就好，最終不採信他的說詞，並依性騷擾罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲魏男聲稱女同事的褲子鬆到快掉了，他才會伸手拉扯。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，魏男2022年10月15日、16日趁著整理資源回收物及清潔工作時，多次趁女同事不注意伸手襲臀；後來因為女方深感不適，主動報警，才揭發此事。

魏男到案後坦承的確有碰過女同事的褲子，但堅決否認性騷擾，「因為她當時穿的褲子比較寬鬆，感覺褲子快要掉下來，所以我拉扯她的褲子說『妳的褲子快掉下來了』，後續等她把褲子綁緊，我嘗試拉扯看看是否有綁緊，我沒有觸摸她的臀部。」

然而，監視器卻拍到，魏男在2022年10月16日7時40分、8時27分、8時33分、8時34分、8時51分、15時49分，以及隔日7時46分，皆有做出觸摸女同事臀部的行為，加上他在接受偵查期間承認有靠近女方並伸手碰觸褲子，被新竹地院法官認定確實涉犯性騷擾。

法官接著指出，魏男是智識正常的成年人，應當知道不能隨便亂碰別人身體的私密部位，他卻多次刻意靠近女同事，並以手觸摸臀部，此行為具有調戲的意思，確實會讓人產生不舒服的感覺，況且若真的只是好意想提醒女同事褲子鬆掉，也不用伸手碰觸，口頭告知即可。

法官表示，魏男不思尊重他人身體自主權利，對女同事做出性騷擾行為，導致對方離職，至今仍矢口否認犯行，犯後態度不佳，最終依性騷擾罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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