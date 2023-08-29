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震撼登場，僅此一檔！激殺優惠PP超級品牌週

▲▼PP石墨烯塑崩褲,林美秀,吳淡如,江宏恩,超級品牌週,健康。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

林美秀、吳淡如、江宏恩代言的熱銷百萬件「PP石墨烯塑崩褲」每十位台灣女性中就有一位穿過塑崩褲，奠定了石墨烯品牌的領航者。為了感謝這三年來的支持，PP石墨烯品牌特別推出「超級品牌週」已在8月26日拉開帷幕，活動開跑三天橫掃全台得到熱烈回響！激殺五折優惠，超值回饋，PP石墨烯塑崩褲氣動版推出強打活動，2件原價7960元，現正獨家優惠「任選」兩件只要4980元，還有更多PP「限量」精選優惠等著你！不怕你不買，就怕買不夠！

▲▼PP石墨烯塑崩褲,林美秀,吳淡如,江宏恩,超級品牌週,健康。（圖／業者提供）

石墨烯新世代，越穿越健康

還沒跟上嗎？石墨烯新世代，石墨烯是特殊材質除了導熱快、強度高，它還會釋放出高能量的遠紅外波，與人體的分子產生共振，增加身體的循環代謝；已經被運用在大量的醫療級產品上，來幫助解決病患的健康問題。成為人們追求健康和美麗的生活必須品。PP石墨烯塑品牌不僅是領航的代表，更將健康融入了生活，為每個人帶來更多的美好體驗。

▲▼PP石墨烯塑崩褲,林美秀,吳淡如,江宏恩,超級品牌週,健康。（圖／業者提供）

各大媒體推薦，健康時尚新潮流

PP石墨烯的卓越品質和優越效果，引起了廣泛關注，受到了多家知名媒體的推薦。從ETTODAY、三立、自由、東森到商周等各大新聞版面，再到熱門節目如《鑽電商》、《女人我最大》、《小姐不熙娣》等，都紛紛推薦，這些媒體平台的報導和節目推薦讓PP石墨備受矚目。不僅如此，許多知名網紅和藝人紛紛在粉絲頁上分享對PP石墨烯品牌的推薦，不僅媒體是推薦好評不斷，連捷運站和公車，都能看到PP石墨烯的身影，已經默默成為生活的一部分，更是特別在鬧區街頭也有戶外電視牆影片，展現出PP石墨烯的優異功能和創新設計，引領健康風潮。

▲▼PP石墨烯塑崩褲,林美秀,吳淡如,江宏恩,超級品牌週,健康。（圖／業者提供）

PP超級品牌周，優惠好禮通通帶回家

經過三年的成長與積累，PP石墨烯品牌為了感謝消費者的支持，特別推出了這場超級品牌周活動。8月26日已經正式開啟瘋狂的購物盛宴，此外，PP石墨烯的官方Facebook更特別推出「P粉報到抽抽享好禮」活動，參加方法簡單易行：追蹤【PP 醫療級石墨烯】FB粉絲專頁，按讚並分享指定貼文到個人版面，再標記兩位朋友或家人，最後拍攝出自家裡的【PP石墨烯】商品。這個活動將有機會獲得「石墨烯眼罩」等豐富好禮。引領時尚和健康的盛宴，千萬別錯過。關注【PP石墨烯】FB粉絲專頁，揭開大獎的神秘面紗，好禮等您來拿。

▲▼PP石墨烯塑崩褲,林美秀,吳淡如,江宏恩,超級品牌週,健康。（圖／業者提供）

石墨烯的領航者 PP石墨烯超級品牌週激殺優惠
●PP石墨烯官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8tW
●PP石墨烯FB粉絲頁：https://www.facebook.com/ppwebtw/
●東森購物網特惠組：https://chshop.work/yQd5U
●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●心動專線：0800-005-133、0800-520-367
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1

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PP石墨烯塑崩褲林美秀吳淡如江宏恩超級品牌週健康

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