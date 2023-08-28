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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

颱風蘇拉增強最快深夜海警　陳建仁關切對台影響

▲▼陳建仁今(28)日出席112年全國客家會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長陳建仁。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

氣象局今天表示，預估晚間蘇拉會再增強為強烈颱風，最快今（28日）深夜發布海警。行政院長陳建仁要求各部會啟動防颱整備作業，指示由內政部林部長右昌，邀集相關部會召開前置情資研判會議，共同聽取氣象分析報告。

陳建仁也要求各部會，督促所屬及地方政府各級防救災人員，應掌握情資保持聯繫、落實災情查報機制運作、強化海上與陸上強風衝擊整備、嚴防沿海低窪地區積淹水、坡地災害預警與避災先前部署、預劃交通設施警戒作為、提升戶外活動災害警戒、避免二次災害防護措施及即早啟動糧食風險處置機制等重要工作事項。

因應颱風外圍環流於陸地造成強陣風衝擊，行政院指示內政部通報地方政府加強防颱警戒，對於招牌及施工中鷹架、機具設備、廣告物、圍籬、路樹等應加強固定，避免脫落或掉落情事。另外，針對近年於民眾於家中屋頂、農地、魚塭及山坡地鋪設太陽能電板部分，亦特別呼籲提醒民眾，應預先檢查加強相關防護作為。

針對颱風在海面上所帶來強風長浪威脅，行政院則指示交通部及內政部通知所屬與地方政府，針對海域觀光景點可能因長浪引發瘋狗浪，應適時運用災防告警系統及各項多元管道主動發布預警提醒民眾，並指示海洋委員會海巡署配合辦理岸際勸離及管制作業。

同時行政院亦指示農業部宣導沿海養殖漁業落實相關防護措施，並要求漁業電臺加強通報宣導海上作業漁船人員注意安全，而由交通部督促航政單位強化停泊港區船隻強化碼頭繫纜作業，同時持續運用現行智慧航安監控系統協助掌握船隻航行安全。

由於本周三為全國國小、國中及高中開學日，預估民眾因開學及暑假結束，而提升陸、海、空運之交通運輸需求，行政院特別要求交通部預劃各項交通運輸配套措施，針對航線停駛與道路預警管制，務必提早宣導民眾。另考量本週適逢西半部及澎湖地區大潮，指示經濟部及內政部加強防洪排水系統設施整備作業。

因應卡努颱風後續引進旺盛西南氣流造成南投縣仁愛鄉及高雄市桃源區部分地區成為孤島經驗，行政院指示交通部、內政部、農業部等機關，落實監控預警機制及確認各地方政府已針對高災害潛勢區盤點災害弱勢族群疏散清冊並整備民生必需物資存量，同時亦指示原民會共同協助針對颱風影響原鄉區域相關整備作為。

行政院針對今年杜蘇芮及卡努颱風造成部分地區尚未復建完成之公共工程設施，請交通部、農業部、經濟部及內政部通報所屬及各地方政府強化防護措施。而考量目前山區土壤含水量已相當飽合，指示內政部及農業部應就去年0918池上地震、尼莎颱風至今年兩次颱風對於東部、西南部及中部加強監控機制，必要時機動調整預警及撤離警戒標準，同時亦請所轄地方政府應儘早啟動相關應變措施。

鑒於近期豪雨災害與颱風侵襲，已造成農損及民產品價格波動之影響，行政院則指示農業部即早啟動防範蔬果價格波動之風險處置機制，同時積極對外說明政府因應作為，妥適調配農產供銷，穩定民生物價。

行政院提醒民眾，有鑑近日中南部登革熱疫情仍逐漸攀升颱風來臨前提醒民眾落實巡、倒、清、刷，加強檢視住家周圍清除各種可能帶來病媒蚊孳生源環境。最後亦再次呼籲民眾，面對颱風的考驗千萬不可掉以輕心，颱風影響期間務必隨時注意中央氣象局所發布各項天氣警特報，同時避免前往山區、河邊及海域及進入地方政府所公告劃定之警戒區域，以確保生命財產安全。

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