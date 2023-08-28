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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／郭台銘參選民進黨支持者嗨翻　高層急下令：不要鼓譟

▲▼與社福賴在一起：全國社福界賴清德見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德今天被媒體詢問郭台銘參選議題，僅「笑而不語」，圖為與社福團體同台照。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（28日）宣布投入2024總統大選，估計需要28萬9667份連署書。據指出，由於看好民進黨總統參選人賴清德選情因此看漲，民進黨支持者情緒沸騰，紛紛在地方群組喊出「連署挺郭台銘、票投賴清德」，不過，民進黨高層不敢大意，特別「下令」要求黨公職「不要鼓譟」，更有基層公職示警，「不要忘記，加入連署可能個資就直接送到國台辦囉！」

實際上，早在郭台銘尚未正式宣布獨立參選前，不少民進黨支持者、公職私底下就會互相開玩笑，笑稱若郭台銘當選，就要去幫郭連署，並認為藍軍若無法整合、票源越分散，對民進黨的選情將更有利。

據悉，當今天上午郭台銘宣布參選總統，不分縣市、北中南地區多位民進黨公職都接到支持者電話，詢問要去哪裡參與連署？一名民進黨優勢選區公職形容，今天支持者們情緒沸騰，「大家『喊燒』要把他（郭台銘）拱上去，顯然民進黨的支持者，比郭台銘的11％（指民調支持度）還要熱情」；還有人說，「我們民進黨支持者一定會支持郭台銘『一個小時』」。

不過，除了喊出「連署挺郭台銘、票投賴清德」的民進黨支持者，也有部分支持者表示不同意見，直指不用幫郭台銘虛張聲勢、參與連署可能會有個人資料外洩疑慮等。一名北部縣市公職分析，現在支持者們的情緒，有點像回憶起2016年國民黨前主席洪秀柱的事情，但當年與現在的時空背景完全不同，不要忘記，若是加入連署，個資可能就直接送到國台辦了，加上郭台銘那麼有錢、「小朋友（指千元大鈔上的圖案）」很多，根本不需要擔心這件事情。

據透露，民進黨高層面對支持者激動的情緒，不敢大意，除了黨發言人張志豪兩度聲明，郭台銘宣布參選，係國民黨家務事，民進黨立場很清楚，就是不涉入他黨家務事；民進黨立委林俊憲上午才稱支持者們要幫郭台銘連署，下午又「改口」呼籲支持者不要介入；還有黨公職特別「被提醒」，不要在Facebook、Line等社群上鼓譟。一名南部縣市公職就強調，應該「誓死堅持支持賴清德」，怎麼可能幫郭台銘連署？

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