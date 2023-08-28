食鹽、海鮮乾貨搶起來！韓國民眾怕爆福島核廢水：連泡菜也不敢吃

▲南韓民眾從今年6月就開始到超市囤購食用海鹽。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

自從日本政府排放福島核電廠含氚「核處理水」（ALPS處理水、核廢水）以後，引發中國、南韓等鄰國不安，即便南韓政府針對周遭海域進行水質輻射濃度檢測，並表示符合安全標準，許多人依舊搶購食用鹽、海鮮乾貨，類似的囤貨現象也讓業者推出限購措施，民眾受訪坦言，如今就連泡菜也無法安心吃下肚。

根據韓媒《京鄉新聞》，南韓京畿道東豆川市某間超市堆滿一袋重達20公斤、總共50多袋的新安天日鹽（海鹽，食用鹽），店家公告限定每一位顧客最多只能扛2大袋鹽，20公斤重的天日鹽每袋售價為3萬9800韓元（約新台幣924元），隨著日本排放福島核廢水的日程逼近，食用鹽也被搶購一空。

該間超市的職員A某透露，「從這個月9日起，一天若能賣出2至3大袋就算是賣得多了，不過22日卻在一天內賣出8大袋、23日賣出7大袋、24日賣出10大袋。當初鹽價上漲時曾賣出許多袋鹽，過一陣子後食用鹽又賣不出去，如今日本開始排放核廢水以後，食用鹽販售量又有增長。」

前來超市搶購囤鹽的75歲許姓民眾表示，「電視節目、教授都說，一旦日本排放核廢水，則海水和魚類都會被輻射汙染，所以我趕緊提前來搶購食鹽。如今，就連用鹽醃製的韓式泡菜（辛奇）我也不太敢吃了，至於魚蝦醬（젓갈）也是趕快先買起來放，其實我比較擔心孩子們，聽說中國禁止進口日本水產，我也希望韓國能夠跟進。」

＊魚蝦醬（젓갈）：將海鮮用鹽醃製以後，製成調味醬或是佐餐的小菜。

▲日本開始排放福島核廢水以後，南韓大型超市海鮮乾貨銷量激增，商品上標示「國產（南韓產）」。（圖／CFP）

報導指出，自從日本24日開始排放福島核廢水以後，南韓部分民眾開始囤購食用鹽和海鮮，趁食用鹽和海鮮尚未被核廢水「徹底汙染」前，盡一切所能囤放最大的儲備量，一名育有4、6歲子女的33歲主婦就大量囤購海鮮乾貨和海帶，冰箱塞滿魚、魷魚等水產。

至於經營海產販售的攤商則是心情複雜，一名擺攤20年的57歲鄭姓攤販透露，許多顧客趁福島核廢水排放以後，趕緊前來搶購，為的就是能夠把冰箱塞滿，尤其南韓即將迎來中秋節（秋夕）連假，許多顧客甚至還指定購買國產（南韓產）海鮮，若是日本產則是謝謝再聯絡。

另外，南韓教育部也特別於25日強調，過去三年來國小、國中、高中、特殊學校等1萬1843座校園並未使用來日本的漁產當作營養午餐的食材。