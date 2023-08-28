海葵將是「偏大型颱風」　環流雨彈襲北部！走快就有雙颱效應

▲海葵颱風環流可能影響北部。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

台灣東方海面上有三個颱風發展中，分別是蘇拉、海葵、丹瑞，其中蘇拉將於周三、四影響台灣天氣，若轉北的時間較久、路徑長一點，直接侵台機率就會提高，此外，若是海葵增強的快一點或是移動速度加快，就可能跟蘇拉發生藤原（雙颱）效應，海葵未來將是大型颱風，其環流也可能影響北部。

氣象局課長林秉煜表示，氣象局預估今晚到明晨發布海警、明日下半天發布陸警。明午後開始東半部零星短暫雨頻率增加，西半部仍有午後雷雨。周三、四是颱風最接近的時段，東半部、南部有局部大雨，花東、南部山區有局部豪雨，蘭嶼、綠島、東南部、恆春半島、金門、馬祖、澎湖要注意強風，周五颱風遠離，雖降雨趨緩，但各地天氣仍不穩。

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▲左至右為颱風蘇拉、海葵、丹瑞。（圖／氣象局）

臉書粉專觀氣象看天氣表示，蘇拉已開始北轉，接下來轉偏北的時間、路徑長一點，直接侵襲台灣的機率就會提高，當蘇拉移動到呂宋島東北方外海時，此時太平洋高壓逐漸西伸過來，蘇拉開始轉偏西北移動。

如果蘇拉到了北緯20度再轉西北，就很有可能登陸台灣；如果在北緯18到19度就轉偏西北，就可能從恆春半島南方海面通過。

蘇拉過了恆春半島海面後，此時海葵颱風將逐漸加入戰局，海葵颱風若增強快一點，移動速度也快一點，就可能跟蘇拉產生藤原效應，導致蘇拉接下來將偏西甚至西南西移動。

至於海葵會不會更接近甚至侵襲台灣，就得看接下來太平洋高壓增強、西伸的速度。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，海葵後期會是一個偏大型的颱風，距離雖然稍遠，但外圍環流仍可能影響北部，但路徑變數很大，繼續觀察。

目前蘇拉已經完整轉彎，開始加速轉向西北中，登陸機率降低，通過恆春近海機率上升，颱風核心小，但很強，路徑差一點風雨感受就會差很多，恆春、台東、屏東南端慎防猛烈風勢，南部、東部、中部山區將有劇烈降雨。