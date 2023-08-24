男「手背插針筒」倒臥北捷廁所　旅客嚇壞報警...真相曝光他慘了

▲1名男子倒臥北捷雙連站男廁，警方到場驚見他「手背插針筒」，驗尿揪出他吸毒。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

記者黃宥寧／台北報導

捷運廁所淪毒蟲秘密基地！有民眾在北捷雙連站廁所內發現1名男子倒臥裡頭，求助捷運警察，警以為有人陳屍男廁火速到場，驚見男子手背插針筒且意識混亂，經同意採尿後呈陽性，警訊後依毒品罪嫌移送法辦。士林地院審結，依施用第一級毒品罪，累犯，處有期徒刑10月。

43歲蕭姓水電工有多次吸毒前科，經強制戒治，於去年1月7日戒治完畢。今年2月19日下午5時許，惡行難改的他竟到捷運雙連站男廁內，將海洛因與溶劑混合為液體，並以針筒將之注入體內方式，施用第一級毒品海洛因1次。

蕭男施用後疑引發暈眩現象，竟昏睡在廁所內，民眾開門見他倒臥在廁所內，趕緊通報捷運警察。警到場後，見蕭男倒臥在地意識混亂，手背仍插有針筒，當場扣海洛因注射針筒、海洛因1包（驗餘淨重0.1327公克）經同意採尿，尿液結果呈嗎啡陽性反應，全案依法送辦起訴。

法官審酌蕭男經法院裁定送觀察勒戒及強制戒治，應知毒品危害，仍漠視毒品對於自身健康，未能徹底戒絕毒品，再施用毒品，考量除構成累犯，尚有多次因施用毒品遭法院判處罪刑並執行完畢素行，依施用第一級毒品罪，累犯，處有期徒刑10月。