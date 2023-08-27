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北市噁男拿她高跟鞋打手槍！正妹「摸到液體」氣到要公開長相

▲▼ 噴精男。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼ 噴精男。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲台北一名女子指控，不明男子對她高跟鞋噴精。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者劉人豪／台北報導

台北市一名女子控訴，近日發現有不明男子，跑到她的住處外，對著她的高跟鞋打手槍噴精液，「我摸到那一刻心裡真的很不好受」，氣得把監視器影片PO網，希望大家幫忙找出這名男子。

一名女網友在臉書「爆料公社」分享監視器影片並發文指出，她住在台北中山區，24日有一名不明男子，跑到她家外面，拿她的高跟鞋打手槍，並表示從來沒有看過這名黑衣短髮男，沒想到這個男子竟然在她高跟鞋上面噴精液，大罵「我有摸到他的液體...真的很希望你不是慣犯」、「若喜歡我的鞋子會送給他」，還強調「山區有這種惡人我就把你的長相公開」。

▲▼ 噴精男。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲女子指出，她的高跟鞋都是訂製代言款式。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

女網友也說，該段影片是是鄰居提供給她的，「我不討厭性癖好的人！只是大家可以給我一點時間嗎！謝謝大家關心幫忙目前都還在處理中」，還說「我的高跟鞋都是訂製代言的⋯我完全沒有結交朋友也很潔身自愛！只希望有沒有認識的人認識或是那裡看過他！我摸到那一刻心裡真的很不好受」

其他網友看到後紛紛留言「變態就算了，居然還是個秒射俠」、「也許是注意妳很久了才有這種行為」、「建議報警哦」、「可能覺得女生的腳都是香的吧」、「太誇張了」、「戀物癖」。

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