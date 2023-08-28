「老四」要併吞侯友宜、柯文哲？　郭台銘：我參選後民調會上揚

▲郭台銘主流民意大聯盟記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（28）日上午舉行記者會，宣布以總統參選人身分，投入2024年大選，即起展開連署。在記者會中，被問到若參選是為了整合在野，那是否一定會選到底？郭台銘說，是要取得參選資格，才可以代表主流民意來整合藍白兩黨，只有回應主流民意期待，民意大於黨意，團結才能勝選，至於是否選到底，郭表示，最重要是考慮在野要不要贏，如果要贏一定要整合。

不過有媒體問到郭台銘多次民調都是老四，出來選舉被認為是老四要併吞老二跟老三時， 郭台銘說，他自己到今天才宣布要參選，而他還沒宣布時，民調就有10幾趴了，現在他宣布參選後，民調一定會上揚、高升，郭強調，自己有充分決心跟信心！

今天在記者會的問答環節，很多媒體都將焦點鎖定在郭台銘如何既宣布參選，但又要整合在野變成只有一組人參選？甚至媒體也直接問他，在野整合中他有當副手意願嗎？

面對這些提問，郭台銘不斷重覆說，當務之急是三人要坐下來說出各自的治國理念和勝選方程式，若不能坐下來，沒有治國理念提出來，要如何勝選？

至於柯侯都已表態不當副手？郭台銘說，自從組成主流民意大聯盟後，邀請柯文哲、侯友宜喝奶茶，藍白都釋出善意，所以整合出現契機，他之後也會積極推動，就像當初買BNT一樣，起初也是困難重重，但在全體人民支持下，還有台積電與慈濟的幫助下，讓不可能成為可能，所以他會秉持相同信念，相信這次的總統參選人都不會背離主流民意。