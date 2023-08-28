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社會 社會焦點 保障人權

他分手狂嫌醜「顏值不夠讓我生氣」　前女友怒告：判重一點

記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子與女子A是前男女朋友關係，兩人因細故分手，他竟在2天之內連發15張截圖，公開於IG上嫌棄A女「長好醜」、「妳的顏值真的不夠讓我生氣，所有前女友裡面，就妳最不要臉」，結果被一狀告上法院，對方還要求判重一點。花蓮地院法官審理後，依公然侮辱罪判處林男拘役15日，得易科罰金1.5萬元。

▲▼男女,情侶,交往。（示意圖／記者許力方攝）

▲林男分手後在網路上發文嘲笑前女友。（示意圖／記者許力方攝，與本文當事人無關。）

判決書中記載，林男是A女的前男友，雙方分手之後，他透過手機登入劉姓友人的IG帳號，並在限時動態網頁張貼含有A女的照片，留言嘲笑「貝戈戈」，甚至直接標註A女的帳號。

接著，林男又在2021年4月20日、21日間，在IG上公開15張對話截圖，內容都是在批評A女的外表，包含「長好醜」、「妳的顏值真的不夠讓我生氣，所有前女友裡面，就妳最不要臉」，還罵對方是「麻布」、「綠茶婊」。

A女得知消息之後，氣得直接上警局報案並決定提告，同時要求法官「請判重一點」。

花蓮地院法官認為，林男只是因為細故，就在網路上公然辱罵A女，行為實屬不該，考量到他已經坦承犯行，但仍未與A女達成和解，最終依公然侮辱罪判處拘役15日，得易科罰金1.5萬元，全案仍可上訴。

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