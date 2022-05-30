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老公嗨傳A片「隔壁人妻回2字」　正宮見Google時間軸更崩潰

記者黃翊婷／綜合報導

何姓女子的丈夫因為愛慕鄰居廖姓女子，竟不顧雙方均是已婚的身分，透過LINE傳送色情影片、圖片等訊息，對方則回覆「到底」，直到後來被抓包，他才坦承和廖女去過汽車旅館，並發生5次性行為。雖然廖女矢口否認外遇，強調去汽車旅館只是為了吃飯休息，但花蓮地院法官不採信，最終判她應賠償何女10萬元，全案仍可上訴。

▲夫妻，牽手，關懷。（圖／視覺中國CFP）

▲何女丈夫坦承，當時的確對廖女有好感。（示意圖／CFP，與本案當事人無關）

何女在判決書中主張，與丈夫婚後育有3名子女，廖女是隔壁鄰居，對方的丈夫為軍人，時常不在家，基於鄰里關係，若有遇到困難夫妻倆都會協助幫忙；沒想到2020年11月底她意外看見丈夫在LINE裡對廖女說「老婆」、「愛妳」，還傳送數段色情性交影片，對方也回傳「到底！」等文字，讓她當場情緒崩潰並質問丈夫。

何女表示，丈夫坦承的確喜歡廖女，也承諾不會再與對方聯絡、接觸，結果2021年2月就被她抓包兩人有多次聯絡紀錄，Google時間軸還有丈夫前往汽車旅館的紀錄，之後丈夫又假裝要帶女兒去棒球場玩，實際上卻是與廖女相約車震，直到同年9月兩人知道瞞不住了，女方才主動傳簡訊給她，「我犯的錯應當賠償妳，賠償金額可以依我的能力去賠償給妳嗎？」

何女提到，廖女在通話中曾對丈夫說，「我問你，我沒有跟你撕破臉，知道也是兩情相悅，可是你老婆這樣對我，你還有辦法跟你老婆這樣生活在一起」、「你道歉就沒事，我道歉就有事」，若兩人真的是清白的，又怎麼會說出兩情相悅這種話，甚至傳簡訊向她道歉，她因為這件事身心嚴重受創，因此決定提告求償。

對於上述指控，廖女辯稱，看到何女丈夫傳來色情影片時，她回覆「到底」是表達震驚、莫名其妙之意，不是什麼曖昧之詞，兩人雖然曾經前往汽車旅館，但只是為了吃飯、休息，從來沒有發生過性行為，況且何女只告她不告丈夫，又只相信男方證明能力低下的片面之詞，難保不是兩人達成某種協議，想要從她身上獲取高額金錢，動機令人質疑。

不過，何女的丈夫證稱，當時的確曾喜歡廖女，而且是雙方互有好感，「一個銅板不會響，不可能因為我個人導致兩人在一起」，他確定兩人發生過5次性行為，「我要說的是，做錯就要勇於承擔，不要騙人。」

花蓮地院法官認為，廖女與何女丈夫曾透過電話爭論各自配偶提告求償的事情，過程中她自稱與何女丈夫是兩情相悅，依照一般社會通念，有配偶之人怎麼會對其他人的配偶說出「兩情相悅」這種話，況且對於錄音內容，她並未爭執，僅回答「我不想上法院，所以才這樣說的」、「當天喝醉酒說的話」，顯然只是想卸責，無法採信。

法官接著指出，婚外情的當事人一般都是隱密行事，被害人往往不易舉證，何女提出的證據的確不足以證實兩人曾發生性行為，但仍可得知他們有相當密切的交往，再參照上述「兩情相悅」的通話內容、男方坦承「那時候有喜歡她」等證詞，最終認定兩人交往的行為已違背婚姻忠實義務，判她應賠償何女10萬元較為適當，全案仍可上訴。

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