「律師男友」承諾會認真求婚　她砸70萬結婚基金見真相氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮陳姓男子自稱是名校法律系畢業，擁有律師執照，還擔任過2年事務官，2017年2、3月間他以結婚為前提對A女展開追求，同時承諾會認真求婚，接著又以共存結婚基金等理由騙取70多萬元，後來真實身分被揭發，女方才知道他根本不是律師，而且已經結婚。花蓮地院法官審理後，判陳男應返還A女65萬7900元，全案仍可上訴。

▲陳男以結婚為前提追求A女，還承諾一定會認真求婚。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

A女在判決書中主張，陳男2017年1月間在交往網站刊登訊息，自稱擁有律師執照，從事法律相關行業，同年2、3月間又透過LINE軟體傳訊息給她，聲稱畢業於政大法律系，第一份工作是事務官，曾擔任事務官2年，想以結婚為前提交往，之後也會認真求婚。

為了讓A女相信，陳男還傳送檢察事務官職章、檢察事務官國家考試書籍、身分證背面配偶欄空白等照片證明。A女看到照片之後以為找到真愛，於是答應交往，沒想到自2017年10月起，陳男就露出馬腳，開始以共存結婚基金、借款投資、代為刷卡買手機等理由，一共向她索討70萬7900元。

A女後來發覺不對勁，一查之下才知道陳男根本沒有律師執照，也沒有擔任過檢察事務官，而且早就已經結婚，憤而決定提告討回曾經付出的那些錢。

對於上述指控，陳男在言詞辯論程序時，針對A女的請求認諾（指被告對原告起訴主張的法律關係表示完全承認）。

花蓮地院法官表示，考量到陳男事後已返還A女5萬元，應該扣除該筆款項，最終判他應再返還A女65萬7900元，全案仍可上訴。