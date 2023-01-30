人妻代管過世公公52萬退休金不還　嗆夫要均分！結局全沒了

記者黃翊婷／綜合報導

江姓男子的父親在2016年4月間過世，他將父親的退休金、勞保喪葬補助費、奠儀等費用共計52萬元，寄託妻子代為保管，沒想到同年底要求返回，卻挨嗆「你以為錢那麼好用」，不得已才決定提出告訴。雖然江妻主張這筆錢應該由她和丈夫均分，但花蓮地院法官不採信，最終判她應返還丈夫52萬元，全案仍可上訴。

▲江男想要回寄託妻子保管的款項，妻子卻主張應該均分。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

江男在判決書中主張，2016年4月間父親過世之後，他將退休金、勞保喪葬補助費、奠儀共52萬元，寄託妻子（現已離婚）保管，2016年底他表示想要終止消費寄託契約，催促妻子將款項返還，竟遭反嗆「你以為錢那麼好用」，之後妻子便置之不理，也未交代金錢流向。

江男強調，當初他是將錢以現金的方式一次交付給妻子，妻子卻說他是分成現金和電匯兩種形式存入岳母的帳戶，實在令人匪夷所思，況且妻子在2014年間自行離家出走，卻要求他幫忙分擔買車、旅遊、以及信用卡的費用，根本毫無道理，不得已只好提出告訴，希望能拿回這筆錢。

江妻則表示，丈夫主張的金額與實際交付的金額數目不符，丈夫應該提出相關費用明細，當初確實是分成現金和電匯兩種方式交付，丈夫也有把錢領出去使用，她只有收受代為保管；此外，在婚姻關係存續期間，丈夫從未幫忙分擔家庭開銷、子女扶養費用，她認為這筆錢應該均分，而關於寄託款項的部分，她曾拿5萬元買中古機車給次子、8萬元帶2個小孩出國玩，以及繳交7.5萬元的卡費。

花蓮地院法官認為，江男將錢交給妻子保管，有LINE對話紀錄截圖為證，江妻也沒有提出異議，可見這部分是真實的，雙方確實有消費寄託關係存在，男方得以要求返還款項。

法官接著說，雖然江妻也有提出支出明細表說明金錢用途，但這些都是她自行手寫記錄在存摺內頁的，性質上屬於私文書，上面記載的日期、金額以及摘要，均未經過雙方簽名認可，而且江男已經否認內容的真實性，她也無法提出其他證據佐證，僅憑空言抗辯要求均分款項，難以令人信服，最終裁定她應該將52萬元全數還給丈夫，全案仍可上訴。