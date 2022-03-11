女獸醫開玩笑鎖門　防疫所職員嗆「找人性侵妳」下場曝

記者黃翊婷／綜合報導

曾在花蓮縣動植物防疫所任職的丁姓臨時人員，去年5月間與女獸醫小美（化名）輪值時，發現大門被鎖上，他無法出去，以為是小美故意捉弄，氣得當場踢桌子、比中指，還做出架拐子的動作嗆聲「要找人性侵妳」。花蓮地院審理後，依恐嚇危害安全罪判處丁男有期徒刑5個月，可易科罰金15萬元。

▲丁男不滿同事開玩笑說要反鎖自己，險些在辦公室裡起口角。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

判決書中提到，丁男去年5月間在花蓮縣動植物防疫所擔任臨時人員，小美則是獸醫，兩人前往當地某流浪狗中途之家輪值；然而，到了中午休息時間，丁男想要開車返家一趟，卻發現流浪狗中途之家的大門被上鎖，等了一段時間都沒有人來開門，於是返回辦公室想請同事幫忙。

由於事發不久前小美曾開玩笑說要把丁男關在流浪狗中途之家，導致他認為大門會被反鎖，就是小美故意惡作劇，越想越生氣，才會在辦公室內起爭執。

丁男辯稱，2020年11月間他剛進行膽囊切除手術，腸胃容易不舒服，事發當日想趁著午休返家休息，卻遭鎖門捉弄，因此排泄在褲子裡，後來雖然回家處理乾淨了，但返回辦公室時，心中仍有不滿，剛好又看到小美趴在桌上睡覺，於是上前連續3次大聲質問「為什麼將我關起來」。

丁男表示，小美當下有向他道歉，說是開玩笑，他也就沒有繼續追究，更沒說過「要找人性侵妳」，或是做出架拐子、比中指等動作，「爭吵時我以食指及中指比向自己雙眼，再以食指比向她，示意將會看著她，除了拍桌、踢桌子以外，並無其他動作。」

▲小美事後嚇到離職，還患上睡眠障礙症。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

不過，當時也在場的其他職員出庭證稱，丁男午休結束後返回辦公室，一進來就拍小美的桌子，兩人站起來之後，小美因為不知道丁男為何生氣，反問「你什麼意思」，接著就吵了起來，「我當時也不知道原因，爭吵期間，丁男曾講『我要找人性侵妳』，還在與小美面對面時，弓起手臂、手肘向前揮出，做出要出拐子打人的動作。」

證人表示，丁男的身高比較高，架起拐子的手臂高度大約在小美頭部，他擔心真的發生衝突，趕忙上前阻止，「小美當時已經嚇到一直顫抖，但還是詢問丁男發生什麼事，了解之後就馬上道歉，並解釋當天午休時她的確曾說不要幫丁男開門，但那只是玩笑話，那時候有同事要出去，還以為同事已經幫忙開門，就繼續做自己的事。」

花蓮地院法官經審理後認為，雖然丁男辯稱沒有作勢要打人，但小美經過此事，出現睡眠障礙症，曾前往身心科就診，診斷為焦慮狀態，疑似是驚嚇反應，接受調查的過程中也一直出現哭泣等生理反應，應該不會無端虛編上述情形。

法官接著指出，縱使一般人因為開玩笑引發誤會，導致他人不悅而道歉，也不至於在詢問緣由時出現害怕、聲音顫抖等情形，事後甚至因此離職，加上證人的證詞，勘認丁男上述的言行確實讓小美心生畏懼，考量到雙方並未和解，而且都已經離職，最終依恐嚇危害安全罪判處丁男有期徒刑5個月，可易科罰金15萬元，全案仍可上訴。