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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／蔣萬安明赴上海！贈陸禮物曝光　藏「兩岸和平、重回正軌」寓意

▲▼日本前首相麻生太郎訪問團一行8日拜會台北市政府，市府由市長蔣萬安代表接待。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北上海城市論壇（雙城論壇）將於30日在上海登場，此為台北市長蔣萬安上任後首次參與，預計29日一大早前往松山機場搭飛機前往上海。據了解，蔣萬安此次準備送給陸方的禮物寓意深厚，其中包括一份「雙口瓶」，寓意著「兩」岸和「平」，還有台北捷運的木刻禮盒，背後有希望「兩岸關係重回正軌」意義。

根據台北市政府規劃，蔣萬安此次赴陸時間為29日上午至31日晚上，總計3天，蔣萬安預計於29日一早從松山機場搭機前往上海，當天晚上依循過往慣例，先由上海方設宴歡迎，且由市長龔正出席作東，而雙方也將互贈禮品；而30日上午則是雙城論壇正式登場，包括主、分論壇，蔣萬安則於此時簽署MOU備忘錄。

據了解，台北市政府今年要送給陸方的禮物，包括由春池玻璃手工打造的回收再製瓶，還有小智研發手機面板回收再製的陶瓷器皿三件組，以及木筆家回收再造台灣舊窗花為筆盒的台灣檜木鋼珠筆，皆以「創新、環保、永續」為標籤的禮品，希望符合雙城論壇「新趨勢、新發展」的整體規劃。

值得留意的是，來自春池玻璃的手工精製禮品，包括了「雙口瓶」與「單口瓶」，兩樣背後都深含寓意，「雙口瓶」代表「兩」岸和「平」，而「單口瓶」則意指蔣市府「第一次」去上海參加雙城論壇；另外，蔣市府的隨行禮品，也包括一份台北捷運的木刻禮品，除了想行銷廣受外媒肯定為世界最佳大眾系統之一的台北捷運，同時寓意「兩岸關係重回正軌」。

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