北市最慘蓮霧樹！遭「斷頭」＋緊貼步道　王欣儀：市府包商成樹木殺手

▲蓮霧果樹慘遭斷頭。（圖／王欣儀辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員王欣儀日前接獲民眾陳情，水利處的承包商因未按照樹木修剪作業規範施作，讓位於吳興街600巷的蓮霧樹慘遭齊頭式鋸斷「斷頭」，且先前還在樹周圍填滿步道，影響樹木生長，痛批公家機關衍然成為樹木殺手，也呼籲台北市政府應從源頭檢討步道設計。

王欣儀27日轉述，陳情人氣憤地說，先前因設計不當，台北市水利處將位於吳興街600巷的蓮霧樹攔腰用步道填滿，已影響樹木生長，現在為了防災，又把樹冠、枝幹、葉子全部砍掉。

陳情人質疑，既然去年曾發生步道欄杆被枝幹壓毀，為何不考慮重新規劃步道動線？緊貼著該顆樹木的步道後面就是死路，即便拆掉樹木後方的步道也完全不會影響通行，也可避免因落果造成行人跌倒風險。

王欣儀提及，依據「台北市樹木修剪作業規範」，針對樹木的修剪量，每一年修剪原則不應超過枝葉總量的25％，針對生長快速的樹，一年內不超過35％，但事發至今已1個多月，陳情人曾多次向主管機關水利處反映，水利處卻只會拿理由搪塞，直到由議員研究室出面向水利處進行暸解，水利處才來對包商祭出裁罰。

王欣儀說，水利處向她解釋，此案是考量該蓮霧樹每到夏季落果嚴重，造成民眾行走危險，又曾因強風造成枝幹折斷壓毀欄杆，加上颱風季將至，若樹木再次不慎被強風吹倒擋住河道，可能阻礙通洪斷面造成淹水，所以辦理樹木枝幹修剪工程；此案已針對監造及廠商未依「台北市樹木修剪作業規範」施作，檢討契約相關扣罰，後續也將檢討未來執行方式。

最後，王欣儀要求，個案問題應從源頭檢討步道設計，而不是為配合不當設計犧牲樹木，如有廠商未遵守契約規定應依法處理，以兼顧公共安全與永續妥善維護北市綠色資源之目的。