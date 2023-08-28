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空軍「福興營區」弊案驚人內幕　第一手檢察官爆輕縱最貪少將

軍備局前工程營產處少將處長張大偉向中工索賄2,800萬元，原稱贓款已燒掉，一審遭判12年，近日繳回犯罪所得，爭取2審輕判。（東森新聞提供）

▲軍備局前工程營產處少將處長張大偉向中工索賄2,800萬元，原稱贓款已燒掉，一審遭判12年，近日繳回犯罪所得，爭取2審輕判。

圖文／鏡週刊

空軍作戰最高指揮管制單位「福興營區」30億元改建案驚爆索賄案，前少將張大偉索賄2,800萬元，在白手套自白下，3年前竟獲不起訴，原承辦此案的檢察官卓俊吉未立即偵訊已承認送錢的白手套及管帳經理，忽視行賄關鍵，已引起司法圈議論，恐有輕縱貪汙被告之嫌。

所幸接手的另位檢察官不死心，根據廉政署未曝光的監聽譯文，一路突破中華工程高層，不但收押多人，張與白手套均認罪，近來更繳出贓款，讓案件辦得漂亮，起死回生。

▼空軍作戰指揮部位在公館福興營區，堪稱空軍戰術及防空作戰最高指揮管制機構，負責管制空軍各部隊作戰。

空軍作戰指揮部位在公館福興營區，堪稱空軍戰術及防空作戰最高指揮管制機構，負責管制空軍各部隊作戰。

新北地檢署於3年前就查到白手套坦承行賄，本刊也獨家踢爆此案，並詳細報導索賄過程，包括白手套坦承拿到張大偉的拷貝車鑰匙，直接將賄款送到張的後車廂，形同以毒品交易的死轉手方式交付賄款，過程之精采宛如八點檔情節，若非親身經歷，絕對難以掰出這些橋段。

▼本刊3年前曾以封面故事踢爆張大偉索賄案，詳細報導中工浮報工程款行賄過程。

本刊3年前曾以封面故事踢爆張大偉索賄案，詳細報導中工浮報工程款行賄過程。

不過，承辦檢察官卓俊吉仍在2020年8月以營區改建案非張的職務行為，且白手套說法反覆等理由，將一干人等不起訴，問題是白手套供述行賄方向皆一致，僅一些非關鍵的細節有出入，引發檢察界議論。

由於全案疑點重重，另位檢察官周懿君認為中工浮報工程款，改從財報不實角度切入追查，發現廉政署曾監聽白手套董俊褘涉及另起廢土案，緊急調閱監聽帶過濾。

▼卓俊吉在新北地檢署任內曾派駐廉政署，他將張大偉不起訴，引起司法圈議論。

卓俊吉在新北地檢署任內曾派駐廉政署，他將張大偉不起訴，引起司法圈議論。（翻攝新北心廉心臉書）

果不其然，檢方發現其中出現董與中工女經理商討營區改建案如何打點及行賄價碼，還用「老鷹」作為代號稱呼張大偉，立即以新證據為由，再度調動調查局原班人馬偵辦，一舉將中工前董座沈華養、協助轉交賄款的女經理及張大偉收押，更突破心防讓他們認罪，成為本案逆轉的最大功臣。

對於張大偉涉貪獲不起訴及白手套向調查局自白卻未立即移送檢方複訊，遭疑輕縱一事，卓俊吉向本刊表示，承辦該案皆依證據依法辦理，無其他意見。

更多鏡週刊報導
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