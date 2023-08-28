在野選情怎麼變？　沈富雄預言「他恐會棄選」

▲由左至右，賴清德、郭台銘、柯文哲、侯友宜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選在野能否整合成為各界關注焦點。前立委沈富雄認為，民眾黨的柯文哲有機會棄選，因為現在的局面就是非綠候選人都死路一條，柯文哲會想找出解決辦法，但這當中有4個要件。

沈富雄在《全民平評理》中表示，《美麗島電子報》所做的追蹤民調，國民黨的侯友宜和柯文哲支持度有七天捲在一起，這個情況對民進黨的賴清德最好，就是賴清德領先，其他兩位參選人平分，這樣就沒辦法棄保，因為最後要讓選民選擇倒向一邊，依據人的情感這不可能，也許剩下是垃圾時間，「但我不認為」。

沈富雄說，柯文哲看到這個民調，他心中有焦慮，他會處裡。他說過他是民眾黨的提名人，他要用正的選到底，但從他過去發言來看，「我預言他會棄選」，柯文哲會想到了最後關頭大家都輸，他會去解開這個結，方法包括他不選。

沈富雄指出，柯文哲不選的最好背景是侯友宜超過他8個百分點以上，將更加強柯文哲以大局為重的心情，但這裡頭還有幾個要件，第一，他要加深、加強下架民進黨的決心；再來，小雞也要同心合力把侯友宜推上去；第三，國民黨、民眾黨要有溝通，要談整合，就是國民黨主席朱立倫有資格；第四，柯文哲如果不選，國民黨要怎麼回饋他？過去政黨合作，柯文哲說是政治分贓，所以他要消毒，那國民黨的回饋，可以像是說在政黨票投給民眾黨，或民眾黨不分區選票，如果選得令人佩服，看席次變化，將來組閣，不排除邀請民眾黨入閣。