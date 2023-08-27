雲林千人造勢力挺　侯友宜承諾當選調高老農津貼「至少8000元」

▲侯友宜雲林造勢。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（27）日下午出席雲林「侯善忠良」挺侯造勢大會，超過千名鄉親湧入會場，國民黨主席朱立倫、雲林縣長張麗善，立委林文瑞、謝衣鳳，立委參選人丁學忠、邱良閱，雲林縣前議長沈宗隆，及雲林各鄉鎮民意代表皆到場支持。侯友宜於現場再次強調，未來當選，將「調高老農津貼，至少8000元」、「將水利會還給農民，回歸專業治理」，並「將銷售管道制度化，增加預警機制」，讓農民能夠過好日子。

侯友宜致詞表示，張麗善為了解決雲林的問題，數度去中央討預算，但她真的討沒有，因為國民黨沒有中央執政，後來一起成立「友善連線」，只要雲林滯銷的農產品，新北把它賣到完。侯說，農漁民日子很難過，政府有幫忙體諒嗎？大家都很艱苦，政府應該要可憐基層流血流汗的人民。

侯友宜表示，這次最重要在拼經濟之前，要先把農民生活顧得更好，兩岸市場這麼大，所以大家要拼一個好日子。侯說，消費物價上漲，老農津貼卻沒有漲，「我做總統的話，最少8千元！」、「每年隨物價調整，每年調整啦！」全場歡呼。

侯友宜也說，水利會是民間社團，本來是民選的，結果現在被民進黨改成官派，做得零零落落，水利會最重要的就是要回饋到農民，所以水利會應該回歸民間，「把水利會收回來！還給農民！」

此外，侯友宜強調，產銷要制度化，外銷一定要把大陸市場打開，ECFA是最重要的，大家看民進黨多愛用ECFA，所以民進黨別再騙，「民進黨執政沒半步、選舉全奧步」，別再弊案連連，讓農民日子多難過。侯最後感謝雲林鄉親在最艱苦的時候出面相挺，雲林、嘉義有情有義，只要自己當選一定會奉獻給社會，讓艱苦人過好日子。