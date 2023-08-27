三媽臭臭鍋「用餐時間沒啥人」！顧客曝關鍵原因：優勢不在了

▲網友假日晚間經過三媽臭臭鍋，發現店內只有2、3人用餐，讓他感到困惑，難道三媽沒落了嗎。（示意圖／免費圖庫Pexels）



網搜小組／柯振中報導

台灣有許多人熱愛吃小火鍋，每到用餐時間，小火鍋店總會擠滿人。不過，一名網友近日發現，經典的「三媽臭臭鍋」過去用餐時間總是爆滿，如今卻只剩下2、3組顧客，讓他十分不解，不曉得為何會發生這種情況，貼文引發討論後，有不少內行人也點出其中關鍵。

這名網友在PTT發文詢問，他26日晚間經過三媽臭臭鍋，看到店內的景象，讓他感覺十分意外，因為過往周末一定是顧客爆滿、還要排隊才能吃到，如今生意卻差了許多，「別說沒坐滿，店裡客人只有小貓兩三隻。」

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網友對此感到困惑，為何現在三媽臭臭鍋盛況不再，不曉得是否是因為飲食習慣改變，「是大家喜新厭舊，還是三媽不夠臭了？」

貼文引發討論後，有不少人指出，因為現在小火鍋相當競爭，不少同價位的小火鍋店，還會附設自助吧台、飲料以及冰淇淋，甚至還有提供涼麵等主食能夠選擇，相比之下選擇十分多樣，不像以前只能選擇單一店家。

此外，也有內行人點出關鍵，三媽臭臭鍋以往的競爭優勢就是「便宜」，不過經過數度漲價以後，價格與其他小火鍋店的價格已差不多，加上食材沒有給得比較好，人才會愈來愈少。