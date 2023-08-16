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吃到飽放1食物！他嗨喊「隨便吃都回本」　內行搖頭：成本超低

▲吃得到螢烏賊與鮪魚！欣葉日本料理推30多道夏季料理　芒果也入菜。（圖／記者黃士原攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者黃士原攝）

記者朱祖儀／綜合報導

吃到飽是許多人聚餐的首選之一，但有些餐廳價格高昂，該吃什麼才能回本呢？近日一名網友就指出，連鎖速食店的雞塊不便宜，近來發現吃到飽也有提供雞塊，以他的實力可以吃到80塊以上，感覺隨便吃都能回本，好奇「為什麼吃到飽敢放雞塊？」但內行人一看就透露，其實雞塊的成本很低。

原PO在PTT發文表示，麥當勞的雞塊4塊就賣49元，以他的戰力來看，隨便都能吃80塊以上，這樣算下來，還不用吃其他食材，就能輕鬆吃到980元了，和部分的吃到飽價錢比起來，已經高出不少，因此好奇「為什麼有些吃到飽敢放雞塊啊？」

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不少人看到後紛紛搖頭，透露雞塊成本其實不高，「一塊進貨成本2塊錢，你吃飽他更省」、「為啥不敢？好市多一包才多少錢」、「那是暴利，別拿來比」、「淘汰蛋雞啦，哪可能給你肉雞？反正調味重一點你一樣吃得很爽」、「比你的雞肉豬肉便宜」、「你自己買冷凍雞塊算看看就知」、「為何不敢？進貨成本又不高」、「一整包成本才200元，你慢慢吃」、「你麥當勞雞塊價錢怎麼不用20塊的算」。

▲▼雞塊。（圖／記者曾筠淇攝）

▲麥當勞曾公開麥克雞塊的生產過程。（示意圖／記者曾筠淇攝）

另外也有人質疑，雞塊裡面並非純肉。事實上，先前麥當勞曾經公開過麥克雞塊的製作生產線，看到員工將全雞分成雞胸肉、深色的肉和雞皮，雞皮主要是增添風味用的，其他白肉則製成絞肉再進行調味，並沒有添加外界傳言的邊角料。

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