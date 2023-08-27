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嘉義市推動優質住宿環境　首間三合院民宿「家暖暖」開幕

▲▼ 嘉義市首間三合院民宿「家暖暖」開幕，市長黃敏惠親自揭牌，勉勵業者共同為嘉義市拚觀光。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市首間三合院民宿「家暖暖」開幕，市長黃敏惠親自揭牌，勉勵業者共同為嘉義市拚觀光。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市去年(2022)旅宿業住宿人次超過184萬人次，創下歷史新高，為提供國內外旅客優質的住宿環境選擇，嘉義市政府積極輔導合法民宿成立，首間三合院民宿「家暖暖」開幕，市長黃敏惠親自揭牌，勉勵業者共同為嘉義市拚觀光。

▲▼ 嘉義市首間三合院民宿「家暖暖」開幕，市長黃敏惠親自揭牌，勉勵業者共同為嘉義市拚觀光。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，嘉義市有著最豐富的美食、木都歷史、藝文環境、深厚的文化底蘊及熱情的市民，非常適合深度漫遊，而入住民宿是親近在地人文的最好旅遊方式。嘉義市在109公告「具人文或歷史風貌之相關區域」後，民眾可依《民宿管理辦法》相關規定，於區域內申請民宿經營，截至目前為止，共有12家業者成功取得合法民宿登記證，為嘉義市觀光產業注入新活力。

▲▼ 嘉義市首間三合院民宿「家暖暖」開幕，市長黃敏惠親自揭牌，勉勵業者共同為嘉義市拚觀光。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠指出，這12家合法民宿中，有5家已取得好客民宿認證，以「親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養」等六大精神，讓旅客感受賓至如歸的溫度。今年，包括剛開幕的「家暖暖民宿」又有4家業者報名好客民宿遴選，市府樂見民宿產業持續成長，希望嘉義市能產出更多具有特色、安全的旅宿環境，滿足各種客群需求。

▲▼ 嘉義市首間三合院民宿「家暖暖」開幕，市長黃敏惠親自揭牌，勉勵業者共同為嘉義市拚觀光。（圖／嘉義市政府提供）

位於西榮街的「家暖暖民宿」，為一棟近60年的三合院老屋，市長黃敏惠說她是在這附近長大，見到從小就知道的老屋在修舊如舊下，能保留原始風貌重獲新生，極為歡喜感動，開心有這麼多年輕人投入民宿，這就是地方創生，把在地的DNA連結創意及創新，讓更多人有築夢的機會。

▲▼ 嘉義市首間三合院民宿「家暖暖」開幕，市長黃敏惠親自揭牌，勉勵業者共同為嘉義市拚觀光。（圖／嘉義市政府提供）

回想開民宿圓夢的艱辛過程，民宿業者江秀治與先生張于亞感觸頗多。2人費時數年，斥資上千萬元，犠牲許多休息與陪伴孩子時間，從選址規劃、屋舍整修到風格設計，幾乎全是親力親為，當最終實現夢想之際，夫妻彼此相望，忍不住激動流淚。業者江秀治說，取名「家暖暖」，是因為「家」是每個人的避風港，民宿裡美麗的中庭和獨立安全的空間，會給旅客賓至如歸的感覺。感謝黃敏惠市長以及市府觀光新聞處的輔導協助，未來將會擔任起在地領路人的角色，把嘉義市的美介紹給更多旅客。

嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬指出，嘉義市民宿產業正處於起步階段，市府已編列預算著手輔導，委託專業團隊輔導民眾申請合法民宿，並辦理教育訓練，邀請民宿相關領域的專家學者分享經營心得。呼籲有心從事民宿的業者，應循合法途徑取得登記證，以免牴觸「發展觀光條例」及「民宿管理辦法」相關規定，如有任何不了解的問題，都可以電洽觀光新聞處（05）2254321 轉687詢問。

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