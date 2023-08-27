　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

核污水掀起大陸仇日情緒！學校遭丟石頭、騷擾電話跨國流竄

▲▼北京的海鮮市場。（圖／路透社）

▲大陸已宣布禁止日本水產品進口。（圖／路透社）

文／中央社東京27日綜合外電報導

日本8月24日開始排放「核處理水」入海，中國政府宣布禁止日本產水產品進口，部分日本民眾與團體也接到來自中國的騷擾電話，讓日本駐中國大使館強化警戒反日示威等活動。

日本放送協會（NHK）報導，從日本8月24日開始把福島第一核電廠內「核處理水」排放入海後，福島縣內的地方政府、餐飲店及學校等紛紛接到國碼顯示為86的國際電話。

警方表示，福島縣內業者等人向警方、縣府及地方政府反映，這些國際電話已對他們帶來困擾，希望當局能想辦法處理。

警方也在8月26日晚間對福島縣民發布警示，內容包括不要接來路不明或未顯示來電的電話，及行動電話可設定拒接國際電話等。警方將跟地方政府等合作，持續進行必要調查。

▲▼北京的海鮮市場。（圖／路透社）

位於北京的日本駐中國大使館表示，已有跟「核處理水」排放無關的日本國內個人及團體，相繼接到來自中國的騷擾電話。日本駐中國大使館已要求中國當局依法嚴正因應。

另外，考量到聚集多數現地僑民等日本人的安全，該大使館原定8月26日舉行的鋼琴演奏會也順延。

日本政府2012年將釣魚台列嶼「國有化」，在中國掀起一波反日示威活動，包括日資企業等在內都受害。

位於中國山東省青島的日本總領事館表示，8月24日發生中國人對青島的日本學校丟石頭的事件，並未造成校內設施及學童等受害，且犯嫌已被中國警方逮捕。

雖然目前尚未確認有因為「核處理水」排放入海引發嚴重糾紛或騷動，但日本駐中國大使館基於「無法排除可能發生無法預料事態」，已強化對反日示威活動等警戒，並呼籲當地日本僑民外出時非必要不要大聲說日語。

▲▼北京的海鮮市場。（圖／路透社）

另外，針對日本將「核處理水」排放入海，中國政府已全面禁止日本產水產品進口。日本執政黨自民黨政務調查會長萩生田光一批評中國禁令說，不能不依科學根據僅憑政治意圖就停止進出口。

而原定8月28日啟程訪中的日本公明黨代表（黨主席）山口那津男，也確定將延後訪中行程。

中國方面向公明黨方面表達「鑒於日中關係狀況，目前並非（訪中）適當時機」，看似受到日本排放「核處理水」入海的影響。

面對中國態度，日本政府內部意見有憂慮也有堅持，因此，日方將持續向國際社會宣傳會基於科學根據安全排放「核處理水」，並再度透過各層級推動中國改變因應作為。

ET快訊
顏志琳泰國旅遊「遇一大困擾」！　一PO照笑翻網友
快訊／小客車翻覆！　女乘客頭骨破裂死亡
高雄超狂廣告牌樓「擋紅綠燈」　網氣炸狂酸...今天拆了
「魟魚毒刺插背上」恐怖照曝！　她海邊玩水急送醫
Toyz公審「館長燒肉便當」　吃一口秒變臉：噁心感
強颱「蘇拉」接近中！一圖看影響最劇時刻　全台警戒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

網紅探訪的凶宅竟是自己家！還說死過2人...她要求刪除反被封鎖

陸救股市再出新招！宣布「證券交易印花稅」減半

陸男怒砸自家日料店！直言「因民族情結」　將改開中餐廳

核污水掀起大陸仇日情緒！學校遭丟石頭、騷擾電話跨國流竄

香港研究：疫情讓幼童肥胖率增加4成

核廢水風波燒到陸漁民！直播間挨轟「你是在害人」 主播崩潰落淚

陸漁民怕海鮮遭核廢水污染　打算轉行：日本斷了我財路！

管制生效前急備貨　中國晶片製造設備進口激增

金磚5國變11國　評論：挑戰美元霸權「雷聲大雨點小」

港股表現低迷　香港特首：成立專責小組研究增加流動性

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

篠崎泫被黑暗寄養家庭「肉體獻祭」　悲慘童年「不幸也是幸運」：沒記太清楚..

虎斑貓秒破解餵食器 暴力加餐塞洞口不走

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

LuLu爸被搭霸王車「討公道遭酸民嗆」　久未見黃子佼：他做什麼決定都支持

奪命路口！三寶媽遭輾亡　民眾放白色花束致哀...

爸未接電話遭語音轟炸　女兒奶萌口吻說最狠話

網紅探訪的凶宅竟是自己家！還說死過2人...她要求刪除反被封鎖

陸救股市再出新招！宣布「證券交易印花稅」減半

陸男怒砸自家日料店！直言「因民族情結」　將改開中餐廳

核污水掀起大陸仇日情緒！學校遭丟石頭、騷擾電話跨國流竄

香港研究：疫情讓幼童肥胖率增加4成

核廢水風波燒到陸漁民！直播間挨轟「你是在害人」 主播崩潰落淚

陸漁民怕海鮮遭核廢水污染　打算轉行：日本斷了我財路！

管制生效前急備貨　中國晶片製造設備進口激增

金磚5國變11國　評論：挑戰美元霸權「雷聲大雨點小」

港股表現低迷　香港特首：成立專責小組研究增加流動性

1／10的小孩有「社恐」！專家拋「自測3問題」：6分以上快就醫

台灣網球女單一姊正式換人　楊亞依ITF香港女網賽封后

深耕格鬥不求回報！應曉薇有夢讓選手站上「大巨蛋」

北市知名夜店IG限動嗆「霍所長」臨檢找碴　霍建華胞兄反擊

兩個碩士孫都不想婚！阿嬤放大招：先結的給500萬

雲林挺侯大會千人齊舞國旗　張麗善：侯政策與目標都明確、具體

「感謝教練團給我時間」　伍鐸有信心：會證明給大家看

女遭警攔查「被逼路邊口交」！　美33歲前警官性侵判處12.5年

鼓鼓30分鐘連發演出！　場邊參賽選手1秒變粉絲

快訊／自小客車外埔堤防翻覆　女乘客頭骨破裂不治

大陸熱門新聞

陸客不爽日本排核污水　退團拒遊

核廢水效應　陸客打消赴日旅遊

少女Cosplay遭大媽推倒　嗆「叛國賊」

陸爆全民搶鹽潮！官方籲別搶：夠吃3.3萬年

碧桂園30歲會計「挪用2億」用途傻眼

遊客拍到雲豹超激動　專家：橘貓被餵太胖

陸博主穿「日本投降」T恤　買日系車

中國出現「囤鹽潮」　官方祭警告

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」

母女因早戀吵架跳河！17歲男友為救人溺死

陸男「因民族情結」怒砸自家日料店　

80萬網紅被爆是渣男！喊「玩的就是拋妻棄子」

正妹曬「情趣玩具+小香蕉」　羞喊：謝謝長官禮物

習返國直奔新疆　強調社會穩定擺首位

更多熱門

相關新聞

怕海鮮遭核廢水污染　陸漁民打算轉行

怕海鮮遭核廢水污染　陸漁民打算轉行

日本24日開始排放福島核污水，中國大陸民眾對海鮮的食安問題相當擔憂，連帶也影響到了漁民的生計。遼寧的海參養殖業者表示，日本的核污水把海鮮污染了，沒人敢吃海鮮，那他的海參就沒人買了，之後只能轉行，「日本把我的財路給斷了！」

泰國、俄羅斯「加強檢驗」日本水產品

泰國、俄羅斯「加強檢驗」日本水產品

陸客不爽日本排核污水　退團拒遊

陸客不爽日本排核污水　退團拒遊

陸民眾搶購碘片防輻射　專家：沒用

陸民眾搶購碘片防輻射　專家：沒用

日本排放核廢水陸客「取消赴日旅遊」

日本排放核廢水陸客「取消赴日旅遊」

關鍵字：

福島核污核污染廢水核電站

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇拉凌晨轉強颱！要北轉了　全台變天時間曝

網爆《好聲音》女選手「砸1.3億買冠軍」！

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

有望放颱風假！氣象局曝機率高地區　連2天暴雨轟半個台灣紅發紫

哪種公務員CP值最高？過來人狂推這工作

23歲男峨眉湖溺斃！專家揭2恐怖疑點

大貨車急煞追撞5車！10噸重鋼樑重砸保時捷

蘇拉明天調頭北漂！海警最快明晚發布　不排除周二下午發陸警

跟團買行充！爆炸了「網紅沒道歉」她失望

全家念大杯咒拿鐵半價！5千人見公告笑了

女偶像錄影「4.3m高空墜落」震撼影片登熱搜！

《營業中》吳宗憲真的來了！

YouTuber魚乾出車禍！車廂全爛

達人靠1檔食品股年領60萬　除權息後繼續進貨

最搶手的「不是頂樓」？這層被推爆：有視野又便宜

更多

最夯影音

更多
台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈
被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

篠崎泫被黑暗寄養家庭「肉體獻祭」　悲慘童年「不幸也是幸運」：沒記太清楚..

篠崎泫被黑暗寄養家庭「肉體獻祭」　悲慘童年「不幸也是幸運」：沒記太清楚..

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面