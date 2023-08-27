女留學生赴日愛上40歲男友！交往1月遭情殺　腐爛陳屍公寓

▲女留學生與嫌犯結識不到2個月。（圖／取自嫌犯臉書）



記者王佩翊／編譯

日本群馬縣發生一起弔詭的女留學生死亡事件，來自印尼的23歲被害人7月結識大17歲的無業男性梶村圭一郎，隨後開始交往，然而她8月22日卻被發現陳屍於男友的住處，梶村圭一郎本人則是失蹤，直到24日才被警方逮捕。值得注意的是，嫌犯早在6年前就曾經因為殺害前女友而被判刑，入獄服刑5年。

綜合日媒報導，被害的23歲印尼女留學生4月才來到日本就讀語言學校，平時與另一名女性友人共同住在群馬縣前橋市的公寓。女性友人回憶道，7月2日她與被害人一同在新前橋車站下車後，就在附近公園被嫌犯搭訕。而根據嫌犯的鄰居指出，40歲的無業嫌犯梶村圭一郎7月1日才剛搬進被害人陳屍的公寓。

梶村的鄰居指出，8月13日公寓曾經停電，當時妻子到屋外查看時正好遇到梶村圭一郎，還交談了幾句，但是對方並沒有任何異狀。然而過了2至3天，卻發現梶村圭一郎晾在外面的衣服一直沒有收，正當他們覺得有點奇怪時，房東卻告訴他們，梶村圭一郎說自己在東京住院，所以暫時沒辦法回家。

被害人8月中開始失蹤，也沒有到校，於是校方便向警方通報失蹤。與此同時，梶村圭一郎所住的公寓8月17日開始傳出濃濃惡臭，鄰居苦不堪言，直到同月22日，警方在梶村的房內發現女留學生的腐敗遺體，鄰居才知道原來困擾他們近一周的臭味竟是屍臭。

▲嫌犯在臉書公開大量與被害人的親密約會照，但內文卻寫要與對方同歸於盡。（圖／取自嫌犯臉書）



經過法醫相驗，在梶村圭一郎住處發現的腐爛遺體確認為23歲的失蹤印尼女留學生，死亡時間大約在8月中旬以後，死因暫時無法確定，但是屍體並無明顯外傷。

警方開始追查梶村圭一郎的下落，沒想到此時他已經從住院的醫院逃跑，不過最終仍在24日於東京將他逮捕。而他被逮後堅持否認犯行，強調自己「不記得」有殺人與遺棄遺體。

令人震驚的是，梶村圭一郎2017年9月30日曾在和歌山縣的一間旅館房內勒斃當時26歲的前女友。隨後他自行通報119稱，「我要在旅館跟女友同歸於盡。」警消到場後女性已經明顯死亡，而梶村圭一郎則因服用過量安眠藥失去意識。

他回復意識後聲稱，自己是協助女友自殺，因此才會用毛巾將其勒斃，最終被依囑託殺人罪名判刑5年，但誰也沒想到，他出獄後竟然又犯下類似案件。而他日前也曾在臉書上po出與印尼女留學生的大量親密照，並配文要與對方同歸於盡。

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