抗衡金正恩！南韓研發試射反艦飛彈「海弓」　90度神攔截超音速飛彈

記者羅翊宬／編譯

因應北韓（朝鮮）核武飛彈威脅提升，南韓國內自行研發各種類型的飛彈，其中「海弓」攔截飛彈為南韓自行產製的艦對空攔截飛彈，研發期間為2011至2018年，最近南韓國防技術品質院公開海弓飛彈的試射影像，從護衛艦發射升空的海弓飛彈能以垂直90度角急轉彎，能成功攔截敵方的超音速反艦飛彈。

根據韓媒《朝鮮日報》，隨著北韓軍隊部署能低空飛過海平面的新型艦對艦飛彈，以及中國、俄羅斯、日本等周遭列強開始增強其新型超音速反艦飛彈後，艦對空攔截飛彈所扮演的角色更加重要，因此南韓2021年12月針對新研發的海弓攔截飛彈進行試射，針對部署後是否能夠實際啟動進行測試，最近由國防技術品質院公開試射影片。

▲南韓針對海弓攔截飛彈進行測試，飛彈升空後急轉90度成功攔截敵方目標物。（圖／Naver TV，下同）

從公開的影片中可以看到，海弓攔截飛彈被部署在南韓大邱級巡防艦上，辨識到空中有疑似敵方飛彈高速襲來後，飛彈從巡防艦上垂直發射，之後以90度角急轉彎，成功擊中低空襲來的目標物，就連螢幕前的網友們都被這一幕驚呆，而使海弓飛彈能夠急轉彎攔截敵方飛彈的技術，源自於側推進器。

雖然南韓天弓2國產攔截飛彈也具備側推進器，但使用的卻是俄羅斯的技術，數年前俄羅斯研發的伊斯坎德爾-K巡弋飛彈，在發射後以90度角急轉彎飛行的畫面被公開時，也引發網上一陣熱烈討論。

南韓國防科學研究所（ADD）、LIG Nex1從2011年至2018年，投入1617億韓元（約新台幣37.5億元）研發海弓攔截飛彈，其飛行速度能夠達到2馬赫（2倍音速），最遠能夠擊中20公里以內的敵軍飛行器或巡弋飛彈，由南韓軍方從2021年起部署在大邱級巡防艦和馬羅島號兩棲攻擊艦，預計至2036年投入7500億韓元預算，將海弓飛彈部署至新型巡防艦、KDDX型驅逐艦。

海弓攔截飛彈長度為3.08公尺，平均每枚造價約10億韓元（近新台幣2322萬元），造價高昂，艦艇上的韓國型艦載垂直發射系統平均可以掛載4枚海弓飛彈。

報導指出，海弓飛彈能夠攔截次音速（subsonic speed）的反艦飛彈、音速2馬赫級的超音速反艦飛彈，其中北韓所部署的飛彈為新型kh-35級反艦飛彈，為速度音速以下的飛彈，至於中、俄、日則部署3馬赫以上的超音速反艦飛彈。