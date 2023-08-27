美韓關係史上最好？　尹錫悅成「拜登傳聲筒」震驚幕僚

▲尹錫悅拉近和拜登之間的距離，甚至成為向拜登傳話的傳聲筒，美韓關係史上最好。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美韓關係史上最好？隨著美國由拜登當選總統，而南韓去年則由尹錫悅在總統大選勝出，在南韓外交政策的轉變下，美韓關係開始產生化學變化，每當尹錫悅會晤其他國家領袖、接見國際組織秘書長時，總是會受對方請託，希望能幫忙代為向拜登傳達某些事項或投訴，成為亞洲國家裡向拜登傳話的傳聲筒。

代表共和黨參選的拜登2020年當選美國總統、實現政黨輪替；而南韓代表國民力量（現執政黨）參選的政治素人尹錫悅則於2022年大選勝出，其引領的保守派政府繼2017年前總統朴槿惠被彈劾後，再度回鍋掌政，至於繼承文在寅進步派政府的李在明則以些微票數差距敗選，在美中競爭加劇、全球形成「新冷戰」局勢，南韓的外交路線更加靠攏美國和日本。

根據韓媒《中央日報》，南韓總統尹錫悅自從今年起接見其他國家領袖、或是國際機構首長時，經常會被對方請託，「您能幫我向拜登總統傳達......嗎？」，就連被認為和美國交好、親近的國家領袖，也會希望尹錫悅扮演向拜登傳話的傳聲筒角色，就連南韓總統辦公室核心高層人士都對此現象感到驚訝。

▲尹錫悅4月訪美出席白宮國賓晚宴時，在台上唱起歌曲《美國派》。（圖／達志影像／美聯社）

其實最近外交評論家皆認為，拜登和尹錫悅之間的關係，比起過去每一屆美國與南韓總統之間的關係都還要更敦睦，尹錫悅總統辦公室書桌上擺著寫有杜魯門總統名言「The Buck Stops Here」（責任到我這裡為止）的木製辦公桌立牌，除了是拜登送給尹錫悅的禮物，更是尹錫悅的執政哲學。

報導舉今年5月G7廣島峰會為例，當時拜登奔向尹錫悅、向尹錫悅親切問候，成為G7成員國領袖之間的談論話題，兩人甚至在晚宴時坐在一起，長達2個小時談論重建中產階級如何與自由民主主義的擴大有著重要關聯，尹錫悅返國後便在國務會議上下達指令，要求制定振興中產階層的政策。

本月18日，美國在華府近郊大衛營舉辦美日韓領袖峰會，此前尹錫悅正經歷喪父之痛，為此拜登親自向尹錫悅計送悼念花環，峰會期間更在散步時安撫尹錫悅，向其提到兩人的共通點，包括兩人皆擁有嚴格管教子女、卻又對子女產生深遠影響的慈父。

而當尹錫悅透過電話傳達感激之情，拜登接起電話則是直呼「Hello, My Friend」（哈囉，我的好朋友）；尹錫悅從美國大衛營返國時，更在飛機上向記者形容，拜登是「令人感到溫暖的人」。

▲拜登送給尹錫悅美國創作歌手唐·麥克林親筆簽名的吉他。（圖／達志影像／美聯社）

另外，報導還提到尹錫悅今年4月受拜登邀請前往美國進行國賓訪問時，尹錫悅在白宮晚宴上清唱拿手歌曲《美國派》，而該首歌曲也是拜登和已逝長子之間的回憶，尹錫悅也在談話中引用愛爾蘭作家希尼（Seamus Heaney）的經典詞句，投其所好的舉動也拉近尹錫悅和拜登之間的距離。

報導分析，此時期的美國與南韓可能正迎來「史上最好」的美韓關係，因為即便美國和南韓締結同盟關係數十載，然而因執政者的不同，導致雙方可能會產生些許芥蒂或認知上的差異，例如2001年美國前總統小布希在美韓峰會的聯合記者會上，竟然用「這個男人」（This Man）稱呼南韓時任總統金大中，顯示美韓兩國在對北韓政策的立場上存在明顯差異。

另外，美國前總統川普也曾在卸任後，公開談論南韓前總統文在寅，稱文在寅不管是做為國家領導人、亦或談判家，能力稍嫌不足。

南韓西江大學國際研究所教授金載千表示，「尹錫悅和拜登兩人所追求的價值觀、個人傾向很類似，尤其尹錫悅推動修復韓日關係，這在美國更是獲得高度評價。」