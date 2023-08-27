嘉義市誠品藝文不打烊　美術館接棒深夜咖啡飄香

▲嘉義市立美術館誠品書店接棒，全台不打烊 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

誠品信義店即將於今年底熄燈，為傳遞24小時閱讀精神、點亮無數愛書人的夜晚，誠品「24X24燦爛相傳」read 24 ✕ 24 hours不打烊書店計畫，自6月3日起串連亞洲24家誠品書店週六24小時不打烊，同步推出一系列精彩活動，讓身在各處的喜愛誠品的人們，都有機會能走進深夜的誠品，享受寂靜的閱讀時光。

黃敏惠市長表示，誠品信義店即將於今年底熄燈，為傳遞24小時閱讀精神、點亮無數愛書人的夜晚，誠品「24X24燦爛相傳」不打烊書店計畫，自6月3日起串連亞洲24家誠品書店週六24小時不打烊，同步推出一系列精彩活動，由「嘉義市立美術館誠品書店」接棒，在美術館這個美麗的地標，邀請市民朋友一起來趟深夜藝文巡禮，夜晚不打烊，有音樂、藝文、書香及咖啡香，要讓嘉義市的夜晚越夜越精彩。

黃敏惠進一步指出，嘉義市的美術館是在地的新舊的融合，也是重要的歷史文化，從開幕至今由出發文創公司執行長葉欣芝用心，為美術館的空間營運，帶來多元的商家形式活化展覽空間以外的場域。看完展覽後，可以走進誠品書店翻閱名目繁多的主題選書，也能坐在昭和J11咖啡館享受一杯咖啡的閒適氛圍，用更多文化與藝術能量帶動城市發展。

誠品書店總監張曉玲表示，誠品信義店即將在今年12月畫下句點，今年也是他18歲的生日，因此舉辦24小時閱讀精神，其實24小時書店營運的雖然無辦法在各個城市都有，但我們將24小時書店帶到嘉義市來，剛剛聽了一個非常感動的音樂會，也看到許多精彩的活動表演，也感受到大家對誠品的愛，對嘉義市的熱愛，希望接下來可以把更多的文化帶到這裡來，跟大家一起努力。

嘉義作為畫都，空氣中自流淌藝文的氣息，美術館也以收藏整個城市風貌為期許。現嘉義市立美術館誠品書店接棒「24X24燦爛相傳」計畫，繪下嘉義的下一夜，串聯美術館、咖啡館、餐酒館打造24小時跨夜閱讀系列活動。

首先邀請圖文作家鄭開翔舉辦午後新書發表會；畫家梁紹偉開辦日間與夜間的建築速寫課程；嘉頌重奏團與民謠歌手克里夫Cliff於傍晚和晚間時分舉辦音樂沙龍；午夜時分，還有《畫畫小人國》、《漫步油畫世界Peter Howson》兩部電影欣賞。

嘉義市立美術館亦於午後時光響應活動，舉辦《我們在此相遇》主題展之相關活動，如展覽講座「Artist Book與創作的可能性」、「陳冠穎即作品集」行為演出。晚間亦首度開放夜間參觀時間至晚間9點，傍晚4:30後可免費觀展，搭配主題展策展人黃又文的夜間導覽，邀約民眾品味夜間的藝文巡禮。

此外美術館內的昭和J11咖啡館、燃石小舖、J-BIIRU嘉啤酒餐酒館亦分別加入不打烊與延長營業的行列。分別推出限定特調「嘉美綠光」、「時光繽紛-相機揹帶」與「特製啤酒便當」等。