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視障歌手音樂精靈侯絡瓈　台南獻唱鼓舞人心

▲台市政府勞工局辦理「綠色一夏！環保藝起來」晴天好市集展售活動，邀請視覺多重障礙歌手侯絡瓈自彈自唱多首台、日膾炙人口歌曲，吸引現場民眾跟著哼唱，充滿歡樂氣氛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台市政府勞工局辦理「綠色一夏！環保藝起來」晴天好市集展售活動，邀請視覺多重障礙歌手侯絡瓈自彈自唱多首台、日膾炙人口歌曲，吸引現場民眾跟著哼唱，充滿歡樂氣氛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台市政府勞工局輔導晴天創意築夢坊，26日於南紡購物中心辦理「綠色一夏！環保藝起來」晴天好市集展售活動，除邀請30個攤位的身心障礙者或團體及中高齡婦女等展售手藝品外，更邀請視覺多重障礙歌手侯絡瓈自彈自唱多首台、日膾炙人口歌曲，吸引現場民眾跟著哼唱，充滿歡樂氣氛。

勞工局局長王鑫基在現場全程聆聽侯絡瓈的天籟般的音樂演出，亦深受感動，深入瞭解後才知侯絡瓈的媽媽約3月大時即發現絡瓈是個視障全盲孩子，之後亦診斷有中度自閉症，但媽媽灰心沒有很久即想辦法讓絡瓈往後日子能自立，也開啟媽媽一路伴讀她成長之路。在陪伴過程中媽媽發現絡瓈在早療課程中尤其在音樂治療上看出他的音樂天賦，甚至驚訝發現她在8、9個月大時，即能唱出妹妹揹著洋娃娃的童謠，1歲多即能循著音樂聲自己摸索找到鋼琴並能用一指彈出天鵝湖的曲音，讓完全不懂音樂的媽媽確認她的音樂天賦，也一路陪伴絡瓈學習，到現在已經就讀台南應用科技大學流行音樂系四年級，持續朝音樂創作，提升音樂素養努力。也因為她的音樂優勢天賦且努力不懈分別在2015年與2023年得到兩次「總統教育獎」的肯定及「2018少年英雄慧德金質獎」榮譽。

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在勞工局的晴天市集表演舞台，絡瓈的媽媽除了謝謝勞工局提供演出平台，她也提到絡瓈喜歡演唱中英台各國歌曲，並分享她在啟明學校念書時，一次演出中恰巧被日本兵庫縣縣長看到，立即邀請她至日本演出，媽媽當下以為是詐騙，沒想到兵庫縣縣長不放棄中透過學校與之聯繫上，並邀請他們參加兵庫縣音樂祭擔任領唱，同時在音樂祭表演結束後，又獲得在現場觀賞的神戶市市長青睞，也邀請他們隔日到神戶一場音樂會中擔任特別演出嘉賓，這是一個至今都讓他們感到不可思議的際遇。

▲台市政府勞工局辦理「綠色一夏！環保藝起來」晴天好市集展售活動，邀請視覺多重障礙歌手侯絡瓈自彈自唱多首台、日膾炙人口歌曲，吸引現場民眾跟著哼唱，充滿歡樂氣氛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

絡瓈的媽媽表示，全盲、自閉症的絡瓈到小二以前都無法表達言語到現在能說話自如，即代表著身心障礙者不是有缺陷、有疾病就不能有夢想、不能工作，只要有家人的陪伴、關懷並持續的訓練、引導，加上社會的支持與肯定，他們一樣能發光發熱。局長王鑫基也勉勵絡瓈繼續進修考研究所，未來可以結交更多志同道合朋友，分享更多的創作，同時他也預告勞工局在9月10日上午10時30分在東山休息區舉辦視障按摩體驗行銷記者會，屆時也會邀請侯絡瓈到場演出，喜歡她的朋友千萬別錯過。

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