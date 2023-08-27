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陳盈潔入獄原因「太普遍又可怕」　律師列10點提醒：金錢界線要有

▲▼歌壇大姐陳盈潔今入監　教唆偽簽280萬本票判刑3年2月。（圖／記者劉昌松攝） 

▲陳盈潔已入獄。（圖／記者劉昌松攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

台語歌壇「大姐大」陳盈潔12年前需要用錢，教唆姊姊偽造胞妹簽名背書，簽下280萬元的本票，被依教唆偽造有價證券罪判刑3年2月。對此，律師呂秋遠表示，「這種『犯罪行為』，已經太過普遍與可怕。」

呂秋遠在臉書上寫道，陳盈潔愛賭，且對於朋友在金錢界線上過於模糊，導致入獄服刑，不過對方倒不是因為賭博、欺騙債權人而入獄，是因為「教唆偽造有價證券罪」。他解釋，陳盈潔跟某人借錢，原本借200萬元，後來多借80萬元，所以債主便要求多找一個保證人，且指定要是陳盈潔的妹妹。

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呂秋遠說，陳盈潔的妹妹當時在國外，所以只好由姊姊簽名，後來沒辦法還錢，債主就告發陳盈潔姊妹倆偽造有價證券，「也就是陳盈潔教唆姊姊在本票上冒簽妹妹的名字」，這起案子本來一度無罪，「但最後最高法院駁回上訴，陳盈潔已經入獄服刑」。

▲▼歌壇大姐陳盈潔今入監　教唆偽簽280萬本票判刑3年2月。（圖／記者劉昌松攝）

呂秋遠說，或許有多人不關心陳盈潔入獄原因，覺得與自己無關，但「其實這件事根本就與我們有關，因為這種『犯罪行為』，已經太過普遍與可怕」。

呂秋遠提到，如果兄弟姊妹、父母、子女向地下錢莊借錢，基本上與自己無關，「但是如果地下錢莊要求我們的親人在本票上簽署我們的名字，時間一到，就拿著這張偽造我們簽名的本票，來跟我們要錢，我們要不要幫他還？」要是不還，錢莊就會告親人偽造有價證券，原則上是判刑3年上下。

「為了親人，你要幫他還？還是看著他被判刑入獄3年？」呂秋遠說，很多債權人會用這招欺負不懂法律的債務人，告訴對方簽親人的名字沒事，但事後卻用這張票威脅要提告，要全家人一起還錢。拉回陳盈潔的事，呂秋遠說，陳盈潔當然可能教唆姊姊簽名，可是借錢的人就沒事嗎？「真要說教唆，地下錢莊的人，才是眼睜睜看著非本人簽名，然後默不作聲，等著全家人幫她還錢的教唆犯吧？」

因此，呂秋遠也列出10點，直呼如果要自保，請務必注意：

1.本票、支票都是有價證券，不是本人，就不要在上面簽名。只要冒別人名義簽名，最低刑度就是3年以上，不能易科罰金。

2.偽造有價證券，雖然基本刑度是3年以上，但只要還錢、沒前科，就還是有可能在減刑以後得到緩刑，不用關。

3.本票可以直接聲請法院裁定，裁定以後就能強制執行，是非常有用的討債工具。

4.沒事不要幫別人擔保，一旦擔保，就要有幫別人還錢的心理準備。如果朋友、家人要我們擔保，乾脆把錢直接借給他，至少不會被債主告。

沒錢？既然沒錢，怎麼還敢擔保？

5.保證，有分一般保證與連帶保證。一般保證，可以要求債權人先跟債務人要錢，要不到才能跟保證人要。但是連帶保證，地位跟債務人一樣。沒拿到錢，還得要還錢，這種傻事盡量不要做。

6.金錢界線要有，不要怕別人為難，親如家人、朋友，都一樣，要勇敢說不。人家都好意思為難你了，你怎麼不好意思為難他？

7.請告訴自己某些愛借錢的家人、朋友，冒簽你的本票，你會讓他去關，不會幫他還，讓他早日死了這條心。如果都事先告知了，錢莊要他簽你的名字，他還真的簽名，不是太傻、就是太壞，這兩種都不值得同情。

8.錢莊經常會利用我們想要保護家人的想法，所以教唆家人冒簽我們的名字，讓我們不捨家人被關，幫他還錢。遇到這種類似綁票的行為，請為自己勇敢一次。

9.賭博，是一件很糟糕的事，能戒就趕快戒。一定要記得一件事，錢怎麼來的，就會怎麼去。

10.有些人值得救，有些人就是得停損，但無論如何，保護自己是最優先的，今日你葬他，他日誰葬你？

本文經呂秋遠授權引用

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